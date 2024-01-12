حزب الله يُدين القصف الأمريكي البريطاني على اليمن
ادانت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن الذي وقع صباح اليوم الجمعة.
قال حزب الله في بيان له : “يُدين حزب الله بكل شدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه وسيادته وعلى شعبه الحر الشريف، الذي وقف بكل قوةٍ وشجاعةٍ ومسؤولية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعمل أقصى جهده في فك الحصار عنه بشتى الوسائل والإمكانات المتاحة”.
أكد أن العدوان الأميركي يُؤكد مرةً جديدة أن أمريكا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة، وهي التي تعمل على دعمه ومدّه بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه واجرامه والاعتداء على كل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم على امتداد المنطقة.
أضاف البيان : " إننا إذ نُحيي اليمن العزيز وجيشه الوطني وشعبه الأبيّ وقيادته الكريمة، نُؤكد أن هذا العدوان لن يفت في عضده، بل سوف يزيده قوةً وعزيمةً وشجاعةً على مواجهته والدفاع عن نفسه وعلى مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لِقضيته المُحقّة والعادلة.