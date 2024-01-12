السعودية تطالب بضبط النفس وتجنب التصعيد في البحر الأحمر

أعربت السعوديه عن قلقها البالغ من العمليات العسكريه التى تشهدها منطقة البحر الأحمر ومن الغارات الجويه على بعض المناطق اليمنيه. طالبت المملكه بضبط النفس وتجنب التصعيد ، وضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقه.

جاء ذلك فى بيان أصدرته الخارجيه السعوديه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعه وجاء نص البيان كالتالى :

تتابع المملكه بقلق

بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية، وتؤكد المملكه على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، وتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.