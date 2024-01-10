أبوشقة: نطالب الحكومة بتوضيح أهداف تدعيم المنظومة الصحية.. وهل تحققت أم لا؟

تساءل المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بأننا بعد ما تحقق من إنجازات نطالب الحكومة بان توضح للشعب هل هذه الأهداف التي وضعتها لتدعيم المنظومة الصحية تحققت أم لا، بالإضافة إلى توضيح الأهداف التي تحققت ومنها توفير العناية علاج فعال أمن عالي الجودة وتحقيق الأمن الدوائي والحد من الاحتكار مطالبا أن نكون أمام سياسية تصديرية محددة بالإضافة الي تنفيذ توجيه الدولة نحو توطين صناعة الدواء نحتاج إجابة شافيه وكافيه.

الزيادة السكانية

وشدد أبوشقة إلى أن الزيادة السكانية كبيرة جدا وفى هذا الصدد ما هو مشروع الحكومة في مواجهة الزيادة السكانية حيث أننا نزيد 2.5 مليون كل سنة، ومن المتوقع أن يصل التعداد إلى 183 مليون نسمه في 2050 فما هي خطة الحكومة أمام اضطرابات عالمية فيرس كورونا متحور وما هي استعداد الحكومة لهذا الشأن.

كما أشاد المستشار بهاء أبا شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في منظومة الصحة، مؤكدا بأن هذا الأمر هو أمر كان محل عناية من الدستور ورعاية غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 خاصة أن المادة 18 من الدستور واضحة ومحددة لالتزام الدولة بهذا الشأن الدولة لكل مواطن الحق في الصحة الرعاية الصحية المتكاملة، غير منقوصة وفقا لمعايير الجودة ا إلى آخر المادة، مشيرا بأن التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لاقى نجاحا ملموسا في كل ربوع الوطن.

وأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة أثناء نظر طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء بأن نجاح جهود الدولة في المنظومة الصحية لاقى نجاحا واستحسان محلي ودولي وبأن الإشادة بالتحركات المصرية في ملف الصحة لم تقتصر علي الجانب المحلي وإنما الجانب الدولة ممثله في منظمة الصحة العالمية والتي كان لها تقرير في 2021 أنها بتقدم التهنئة علي تقدمها غير المسبوق لتقدمها في القضاء الكبد سي فيرس سي، وكذلك شهادة رئيس منظمة الصحة العالمية أن المسيرة التي قطعتها مصر في القضاء علي فيرس سي تستحق الإشادة والتقدير، وكذلك كنا أمام جائحة كورونا وسجلت مصر أقل نسبة وفيات.

ولفت أبو شقة بأن ما قامت به الدولة وما تحملته في سبيل الارتقاء بصحة المواطن وتأمينه كبيرا ومقدرا، بالإضافة إلى مدينة الدواء وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها مصر.