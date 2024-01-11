عاجل
دعاء قدوم شهر رجب وحكم الصيام فيه التموين تنصح المواطنين بعدم شراء الذهب في الوقت الحالي (فيديو) بكري يناشد بتغيير الحكومة وتبديل استراتيجية مجلس النواب.. “محتاجين السكة تتفتح” (فيديو)
الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سهل وسريع| طريقة عمل ساندوتش دجاج بالكريمة والمشروم

ساندوتش دجاج بالمشروم
ساندوتش دجاج بالمشروم

ساندوتش دجاج بالكريمة من الوصفات اللذيذة والشهيه التي يمكنك تحضيرها كوجبة سريعة للغذاء دون ان تحتاجين لوقت طويل، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.


 

طريقة عمل ساندوتش دجاج بالكريمة

المقادير

- كريمة : نصف كوب (سائلة) 

- المشروم : كوب (طازج مفروم شرائح) 

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 

- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة (مجفف) 

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور) 

- جبن موزاريلا : ربع كوب (مبشور) 

- صدر الدجاج : 2 صدر (مشوي) 

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة 

- خبز البرجر : حسب الرغبة (أو خبز فرنسي) 


 

طريقة التحضير

1. ادهني الشواية بملعقة من الزبدة وحمصي الخبز لمدة دقيقة.

2. سخني باقي كمية الزبدة على نار متوسطة وأضيفي المشروم وقلبي لمدة دقيقتين حتى يطرى.

3. أضيفي الكريمة والفلفل الأسود و الأوريغانو وقلبي لمدة دقيقتين.

4. أضيفي الجبن الموزريلا وجبن البارميزان وقلبي حتى يذوب الجبن.

5. ضعي الدجاج المشوي في الخبز ووزعي الصوص فوقه وقدميه فوراً إلى جانب السلطة أو البطاطس حسب الرغبة.

مواد متعلقة

غادة عبدالرازق: «صيد العقارب» حبكة درامية تجذب المشاهد فى رمضان 2024

غادة عبدالرازق تحمس جمهورها بـ"صيد العقارب".. شخصية جديدة وحبكة درامية مختلفة في رمضان

محمد شبانة للوفد: لا نخاف المنافسة و"كأس العندليب للغناء" باب النجومية للمواهب الشابة

محمد شبانة: شركة «العندليب» تقدم الفن بطريقة راقية وتستعين بمذكرات «عبدالحليم»

أسما إبراهيم  تفاجيء جمهورها بفستان تخطى الـ200 ألف جنيه| متابع يشن الهجوم

زيت الحشيش.. يعالج مشاكل الشعر ويجعلك أكثر أنوثة

نادية لطفي.. سر ابتعادها عن الفن في التسعينات وعدد زيجاتها

نادية لطفي.. إمرأة بـ100 راجل| وقفت في حرب 73 وطالبت بحرية فلسطين
الجريدة الورقية