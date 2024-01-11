سهل وسريع| طريقة عمل ساندوتش دجاج بالكريمة والمشروم

ساندوتش دجاج بالكريمة من الوصفات اللذيذة والشهيه التي يمكنك تحضيرها كوجبة سريعة للغذاء دون ان تحتاجين لوقت طويل، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.





طريقة عمل ساندوتش دجاج بالكريمة

المقادير

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- المشروم : كوب (طازج مفروم شرائح)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة (مجفف)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

- جبن موزاريلا : ربع كوب (مبشور)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مشوي)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- خبز البرجر : حسب الرغبة (أو خبز فرنسي)





طريقة التحضير

1. ادهني الشواية بملعقة من الزبدة وحمصي الخبز لمدة دقيقة.

2. سخني باقي كمية الزبدة على نار متوسطة وأضيفي المشروم وقلبي لمدة دقيقتين حتى يطرى.

3. أضيفي الكريمة والفلفل الأسود و الأوريغانو وقلبي لمدة دقيقتين.

4. أضيفي الجبن الموزريلا وجبن البارميزان وقلبي حتى يذوب الجبن.

5. ضعي الدجاج المشوي في الخبز ووزعي الصوص فوقه وقدميه فوراً إلى جانب السلطة أو البطاطس حسب الرغبة.