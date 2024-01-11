البحر الأحمر تستعد للإحتفال بالعيد القومي بإفتتاح مشروعات سياحية





رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعدادات لاحتفالات العيد القومي للمحافظة والتي تشمل عدة إفتتاحات في الذكرى الرابعة والخامسون لمعركة شدوان والتي سطر فيها أهالي البحر الأحمر حروف من نور في دحر العدوان الغاشم على أرض جزيرة شدوان بالغردقة.



و أعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى للإحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري تزامناً مع ذكرى معركة شدوان على أرض جزيرة شدوان بشواطئ مدينة الغردقة، ويشمل الاحتفال بالعيد القومي إفتتاح مشروعات قومية وتطوير الطرق وميادين وتوسعات وانشاء مدارس بمدن البحر الأحمر.



وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأنه في إطار الإحتفال بالعيد القومي يضع محافظ البحر الأحمر حجر الأساس لاحد المشروعات السياحية الكبرى بمنطقة هاواي بالغردقة على مساحة 45 الف متر بطاقة 120‪0 غرفة فندقية

مضيفا بأن المشروع السياحي يوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل لينضم الي المنشآت السياحية والتي تصل إلى أكثر من مائتان وخمسون فندق ومنتج سياحى بالبحر الأحمر