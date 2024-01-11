ضبط 4100 كيلو مخدرات ومقتل 5 أشخاص بأسيوط

منذ سنوات ، واجهت السلطات الأمن بأسيوط تحديا كبيرا في محاربة الجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة. ومؤخراً ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ملاحقة وإلقاء القبض على خمسة مجرمين خطرين محكومين بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا متعددة، استخدموا إحدى القرى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط كمقر لنشاطهم الإجرامي

بعد جهود مضنية ومراقبة دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط من رصد نشاط إحدى أخطر البؤر الإجرامية في منطقة مركز شرطة ساحل سليم. وقد اكتشفت أن هذه العناصر الإجرامية المكونة من خمسة أفراد قد قامت بمزاولة أنشطتها الإجرامية في إحدى القرى، حيث كانوا يتاجرون بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

وفي مواجهة القوات الأمنية، فتح المجرمون النار تجاه القوات ولكن تمت السيطرة على الموقف وتصفية المتهمين. ومن بين العتاد الذي تم ضبطه بحوزتهم رشاشين من طراز جرينوف و11 بندقية آلية، بالإضافة إلى 48 خزينة. هذا النجاح يعكس التزام السلطات في مصر بمكافحة الجريمة وضمان أمان المواطنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية في متاجر المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، حيث ضُبط عدد 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة. كانت قد حكم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا “قتل عمد وخطف واستعمال قوة وسلاح ناري” وتم تحديد موقعهم في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ساحل سليم في مديرية أمن أسيوط كمكان لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وباستهدافهم، سارعوا بإطلاق الرصاص باتجاه القوات، وتم السيطرة على الوضع وأدى الاشتباك إلى مقتلهم. وعثر بحوزتهم على "2 رشاش جرينوف و11 بندقية آلية و48 خزنة و10 بنادق خرطوش و46 فرد محلي وطبنجة وعدة طلقات رصاص من عيارات مختلفة وقنبلة يدوية وورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية تحتوي على الأدوات المستخدمة في تصنيع وإصلاح أسلحة نارية و11 طربة حشيش وزن 1100 كيلو جرام و3 كيلو جرام أفيون و300 قرص مخدر وميزان حساس ومبلغ مالي وهواتف محمولة و4 دراجات نارية "بدون لوحات"" كما أصيب ضابط وشرطي من قوة قطاع الأمن المركزي خلال الاشتباك وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 3 ملايين جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي ضوء التحقيقات الأمنية تمكنت السلطات من الكشف عن قضايا خطيرة مرتبطة بهذه العناصر الإجرامية، حيث تبين أنهم محكومون بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا متعلقة بالقتل العمد والخطف واستخدام القوة وحيازة الأسلحة النارية.

يعد اعتقال هذه العناصر الإجرامية الخطيرة إنجازًا كبيرًا للأجهزة الأمنية، ويعكس التزامها الراسخ بمكافحة الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.