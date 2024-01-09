مدرب طائرة الزمالك: لاعبونا قدموا مستوي متميز امام إيسترن كومباني

عبر أشرف أبو الحسن المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالزمالك، عن سعادته بالفوز اليوم علي نظيره فريق إيسترن كومباني بنتيجة 3-0، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، في ثاني مباريات المجموعة الأولى للدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وقال أبوالحسن إن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية اليوم وقدموا مستوى مميزاً في المباراة، مشدداً على جاهزية الفريق الأبيض في المباريات القادمة بالبطولة.

وأضاف المدير الفني لطائرة الزمالك، أن اللاعبين يبذلون أقصى جهداً لديهم لتحقيق الفوز في المباريات وإسعاد جماهير القلعة البيضاء، مشيراً إلى أن غياب مصطفى دبشة لاعب الفريق عن مباراة اليوم بسبب إصابته بنزلة برد

وفاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 3-صفر، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، في ثاني مباريات المجموعة الأولى للدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/17

25/17

25/11

وحرص على متابعة مباراة اليوم كل من، رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد مصطفى، رئيس جهاز قطاع الكرة الطائرة بالنادي وذلك لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للقلعة البيضاء..

ويتواجد طائرة الزمالك في المجموعة الأولى للبطولة بجانب أندية: الجيش، الاتحاد السكندرى، الطيران، الداخلية وإيسترن كومباني.

ومن المقرر أن يواجه طائرة الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري على صالة الأخير بالإسكندرية، يوم السبت المقبل، وذلك في الجولة الثالثة للدور الثاني للدوري.

ويقود فريق طائرة الزمالك كل من: أشرف أبو الحسن مديراً فنياً، محمد عبد المنعم مدرباً عاماً، محمد علي مدرباً، أحمد سعودي طبيباً وأحمد شعلان مديراً إدارياً، حسن عبد الرازق إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، هاني سمير محللاً تقنياً وعبد الرحمن خالد أخصائياً للعلاج الطبيعى.