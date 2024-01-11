مصطفى الحديبي مشرفا للأبحاث والرعاية الاجتماعية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً رقم (114) لسنة (2024)؛ بتشكيل لجنة؛ للإشراف على وحدة الأبحاث والرعاية الاجتماعية والنفسية للطلاب بالجامعة.

وبموجب هذا القرار؛ تم تكليف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ برئاسة اللجنة، والدكتور مصطفى عبد المحسن الحديبي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، مشرفاً على الوحدة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بطلابها باستمرار، وبمختلف السُّبل، وتقدم لهم الرعاية الاجتماعية، والنفسية اللائقة بهم، وتعمل على تعزيز صحتهم النفسية، ومساعدتهم على تجاوز ما يعترضهم من ضغوطات، وعقبات طوال سنوات الدراسة، علي نحو يضمن لهم مستقبلاً أكثر ازدهاراً.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى عبد المحسن أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بالجامعة؛ حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية والإنسانية عام ٢٠٢١، وجائزة جامعة أسيوط في العلوم الاجتماعية والإنسانية عام ٢٠١٩، وشغل الكثير من المناصب، من بينها: منسق للأنشطة الطلابية بكلية التربية، ومدير لمركز الإرشاد النفسي والتربوي بكلية التربية، إلى جانب إشرافه على مركز الإنماء النفسي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ورئاسته لمجلس إدارة الرعاية الاجتماعية بأسيوط، فضلاً عن عضويته بمجلس إدارة مركز رعاية ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط، وعدد من الوحدات، والمؤسسات الأخرى؛ المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة.