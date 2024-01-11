جامعة أسيوط تحقق إضافات نوعية في الخدمات المقدمة للمنتسبين إليها

شهد الجهاز الإداري بجامعة أسيوط، خلال عام 2023، العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة، وحقق تطوراً ملحوظاً داخل مختلف القطاعات الجامعية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، والتي انعكس أثرها في تحقيق إضافات نوعية على مستوي الخدمات المقدمة لكافة منتسبي الجامعة، ورفع مستوي الأداء العام.

جامعة أسيوط 2023 .. أنشطة وفعاليات متنوعة معنية بتطوير الجهاز الإداري

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة حرصت خلال عام 2023 على تطبيق نظم التحول الرقمي، بكافة الكليات، وقطاعات الجهاز الإداري، وسعت لبناء بنية تحتية وتقنية متطورة، في مختلف المجالات.

المنشاوي: خطوات جادة نحو تطبيق نظم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية

وتصدر تدريب العاملين بالجهاز الإداري على مجالات التحول الرقمي، خلال عام 2023، أبرز اهتمامات إدارة الجامعة، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات والدورات التدريبية حول التحول الرقمي، بمختلف كليات الجامعة؛ لتحسين قدرات الجهاز الإدارى، وتطوير أساليب وإجراءات العمل، وتوافقًا مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 .

ورش عمل (عصف ذهني) لدراسة الوضع الراهن للجهاز الإداري لاطلاق استراتيجية الجامعة (2024- 2029)

وترسيخاً لقيم الشفافية والنزاهة بين كافة عناصر المنظومة الإدارية بالجامعة، نظمت الجامعة، ورش عمل حول" مكافحة الفساد والحوكمة"، والتي استهدفت؛ صقل مهارات العاملين، بالوظائف القيادية، والإشرافية، وإكسابهم المعلومات المهمة؛ حول مكافحة الفساد، والحد من إنتشاره .

إطلاق مسابقة جامعة أسيوط للجودة والتميز في دورتها الثانية لعام ٢٠٢٣

وأطلقت جامعة أسيوط، مسابقة الجودة والتميز في دورتها الثانية لعام 2023، وذلك إيماناً بدور المسابقات في نشر ثقافة الجودة والتميز، ورفع روح المنافسة، وبناء نموذج مؤسسي جيد يطبق مفاهيم الحوكمة، والتنمية المستدامة، والتي استهدفت؛ نشر ثقافة الجودة والتميز، تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الجهاز الإداري، وهو ما يسهم في تحسين الوضع التنافسي للجامعة إقليمياً وعالمياً؛ للوصول إلى ما تستحقه من مكانة متميزة.

وأشار التقرير إلى تنظيم جامعة أسيوط العديد من الفعاليات؛للنهوض بالجانب الثقافي، والارتقاء بالذوق العام من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل المتنوعة، حيث نظمت الجامعة ورش عمل بعنوان "فن البروتوكولات والمراسم" للعاملين بالعلاقات العامة بالكليات المختلفة، و أخري حول "تنمية مهارات وقدرات الموظفين بالمكتبات الجامعية"، وبرنامجاً تدريبياً لتنمية مهارات وقدرات السادة المحامين"، وأخري عن "مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل للعاملين بمختلف القطاعات"، فضلاً عن "برنامجاً تدريبياً فى مجال إعداد القادة للعاملين بمختلف قطاعات الجامعة".

وعقدت الجامعة برنامجًا تدريبيًا، وعدد من ورش العمل الخاصة؛ بدراسة الوضع الراهن ما بين الواقع والمأمول، من فعاليات المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتأهيل الجهاز الإداري، وذلك تعزيزاً لروح الانتماء للمؤسسة، وتحفيز كافة المنتسبين لها؛ فى بذل مزيد من العمل والعطاء؛ من أجل تقدمها، وتطوير أدائها.

وفي ضوء أهداف الجامعة الاستراتيجية، وحرصها على خلق بيئة عمل إدارية، ومالية إيجابية؛ عقدت الجامعة ورش عمل حول"المخالفات المالية الواردة بتقارير لجان التفتيش المركزية بوزارة المالية "، وذلك بهدف تطوير آليات العمل لدي الكادر الإداري المختص بهذا القطاع، وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة؛ لكافة أفراد المجتمع الجامعي.

تنفيذ ورش العمل حول الحماية المدنية وكيفية التعامل مع الحرائق وخطط الإخلاء

وفي إطار تنفيذ خطة الجامعة الشاملة، في مواجهة الأزمات، والحالات الطارئة سواءً بالاستعداد لها، أو توقعها، أو التعامل معها، نظمت الجامعة ورش عمل "حول الحماية المدنية وكيفية التعامل مع الحرائق وخطط الإخلاء" ، وأخري حول" مهارات إدارة الأزمات" ؛ لرفع كفاءة العاملين بالجامعة في مواجهة الأزمات بالقطاعات المختلفة؛ للحد من مخاطرها، والتعريف بآليات التعامل مع الأزمات بأنواعها، وأهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة بالجامعة والمؤسسات الأخرى، واختيار الآليات المناسبة، وتوجيه قطاعات الجامعة المعنية؛ لتطبيقها في حالة وجود الأزمة.