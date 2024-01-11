الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي كيكة المارشميلو اللذيذة للأعياد.. سهلة التحضير

كيكة المارشميلو
كيكة المارشميلو

تعتبر كيكة المارشميلو من أطيب أنواع الكيكات الباردة المحضرة بالمارشميلو اللذيذة والسهلة في تحضيرها.

 


طريقة عمل كيكة المارشميلو 

المقادير

- للقاعدة :

الزبدة : 100 غراماً

بسكويت دايجستف : 250 غراماً

- للطبقة الثانية :

عصير الأناناس : نصف كوب

جيلي بنكهة الليمون : 2 باكيت (بودرة)

حليب مركز محلى : كوب (مكثف)

أناناس : كوب (مقطع)

كريمة الخفق : 2 كوب (مخفوقة)

مارشميلو : 300 غراماً (ملون / صغير الحجم)

-مارشميلو : حسب الرغبة (ملون / للتزيين)

 

طريقة التحضير

لتحضير القاعدة: اخلطي الزبدة مع البسكويت وضعيه في قالب التشيز كيك.

لتحضير الطبقة الثانية: صبي عصير الأناناس في وعاء الخلط، ثم أضيفي جيلي الليمون البودرة، وحركي حتى يذوب.

أضيفي الحليب المكثف المحلى، واخفقي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الأناناس المقطع، والكريمة المخفوقة وحركي.

أضيفي المارشميلو وحركي جيداً حتى يتوزع بالتساوي تقريباً.

ضعي خليط الطبقة الثانية فوق طبقة البسكويت.

أدخلي القالب للثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

زيني بحبات من المارشميلو، وقطعيها وقدميها باردة.

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