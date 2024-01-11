رئيس جامعة أسيوط: حريصون على تسريع تطوير وتجميل الحرم الجامعي

تابع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مع الدكتور محمود عبد العليم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إجراءات تنفيذ تجميل الحرم الجامعي، ومناقشة ما سيتم تنفيذه في المرحلة القادمة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، إن الجامعة تحرص على تسريع وتيرة إجراءات تطوير وتجميل الحرم الجامعي؛ لضمان بيئة جامعية نظيفة، وجميلة، ومستدامة، تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الكليات والوحدات بالجامعة؛ لتطوير الحرم الجامعي

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم أنه تم عقد اجتماعا مع اللجنة المشكلة لتجميل الحرم الجامعي، وتم مناقشة تجميل بوابات الجامعة، وتصميم السور الشجري من ناحية الترعة الإبراهيمية، وتجديد وإحلال الأشجار كبيرة السن بشوارع الجامعة، وعمل لاند سكيب بالمداخل الرئيسية للجامعة، وإعادة تجميل شارع الحضارة الواقع بين المدينة الجامعية للطلاب واستاد الجامعة

رئيس جامعة أسيوط يتابع مع نائبه إجراءات تجميل الحرم الجامعي

كما تم الاتفاق على التعاون بين مركز الخدمة بكلية الفنون الجميلة، وإدارة المشروعات البيئية؛ للاستفادة من المشروعات المقدمة من كليتي الفنون الجميلة والتربية النوعية، وناقش الاجتماع كيفية الاستفادة من الكميات التي تم حصرها، في مشروع مجمع المفارم بكلية الزراعة.

جدير بالذكر أن الاجتماع تم بحضور أعضاء اللجنة التي تضم: الدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور وجدي رفعت عميد تربية نوعية، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور عادل محمد عميد كلية الزراعة، والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هايدي إبراهيم رئيس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة، والدكتور سيد شحاتة رئيس قسم الزينة بكلية الزراعة والمشرف على مشتل الزينة، والأستاذ محمود فوزي مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس شريف كمال عبد الحافظ مدير إدارة الحدائق بالجامعة.