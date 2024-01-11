رئيس جامعة أسيوط: 2023 عام الافتتاحات الجديدة وتحديث البنية التحتية

شهدت جامعة أسيوط على مدار عام 2023، بتوجيه من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة،

العديد من الافتتاحات، والإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة العمل والعطاء بمختلف قطاعاتها، وكلياتها العملية والنظرية ومنظومتها الطبية، فضلاً عن ملامح التطوير الواضحة في تحديث البنية التحتية.

وفي إطار التقرير الذي تلقاه الدكتور أحمد المنشاوي، حول أبرز الافتتاحات التى نفذتها الجامعة، والتحديثات التي تمت في البنية التحتية والإنشائية؛ لعدد من القطاعات، والمقرات بمختلف منشآتها الجامعية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى يفتتح عددًا من المراكز والوحدات البحثية والخدمية والطبية بالجامعة

وقد حظيت جامعة أسيوط خلال عام 2023؛ باستقبال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وشهدت تلك الزيارة افتتاح عدد من المراكز، و الواحدت التعليمية، والبحثية، والخدمية، والطبية، والتى تضمنت افتتاح قسم جراحة العظام بوحداته التخصصية، بمستشفى الإصابات والطوارئ، وتشمل قدرته الاستيعابية 190 سريرًا، وتم تزويده بـ 8 غرف بنظام الكبسولات لإجراء العمليات الجراحية، ودعم وحدة العناية المركزة بـ 27 سريرًا، ويعد مستشفى الإصابات أول مستشفى مُتخصص في استقبال وعلاج حالات الحوادث والإصابات بمختلف تخصصاتها الجراحية في صعيد مصر.

افتتاح فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتقديم الدعم للباحثين في أكثر من (19) جامعة من جامعات الصعيد

وافتتاح فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك لتقديم الدعم اللازم للباحثين في جامعات الصعيد، وربط المُخرجات البحثية بالصناعة، وتنمية المجتمع والبيئة المُحيطة، فضلاً عن دورها فى دعم تحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي؛ يعود بالنفع على المجتمع، وكذلك لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادي بالأقاليم الجغرافية المختلفة.

وافتتاح المركز الجامعى للتطوير المهنى؛ لتأهيل الخريجين، وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل؛ من خلال مجموعة متنوعة من برامج التدريب؛ لتقليل الفجوة القائمة بين المهارات الحالية للخريجين، والمهارات المطلوبة بسوق العمل، ويعد المركز نموذجاً متكاملاً لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، التوظيف، القيادة، اللغة الإنجليزية، والمهارات التقنية المُتخصصة.

وافتتاح المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني، بكلية الزراعة بعد تطويره، والمُقام على مساحة قدرها 800 متر مربع، ويتضمن مباني إدارية ومعمل لتجميع وتعبئة اللبن يدويًا، ومساحة لحلب الحيوانات، ومن المقرر أن يتم زراعة الأرض المُلحقة بالمزرعة، بمحاصيل الأعلاف التي تُستخدم في تغذية الحيوان.

افتتاح صوبة "نباتات الزينة المكيفة" الأولى من نوعها على مستوى كليات الزراعة بصعيد مصر وتضم نحو ثلاثة آلاف نوع من نباتات الزينة

وأشار التقرير؛ إلى عدد من النقاط المضيئة الأخري، التي سجلتها الجامعة، بمختلف قطاعاتها، وكلياتها العملية، والنظرية، خلال عام 2023، وأبرزها افتتاح "صوبة نباتات الزينة المكيفة" multi span متعددة القباب؛ بمزرعة الجامعة، وهي الصوبة الأولى من نوعها، على مستوى كليات الزراعة، بصعيد مصر، وتم إنشاؤها؛ بنظام التحكم في الرطوبة، والتهوية، ودرجة الحرارة، والري، والتسميد؛ لإنتاج نباتات الزينة في غير موعدها، إلى جانب إجراء البحوث، والتجارب العلمية، بقسم الزينة، والمحافظة على العينات، والنماذج النباتية، وتضم ما يقرب من ثلاثة آلاف نوع من نباتات الزينة ،وبلغت تكلفتها الإجمالية مليوناً، و 300 ألف جنيه، على مساحة 15×30 متراً مربعاً

المنشاوى : المدن الجامعية تشهد عملية تطوير كبرى لتقديم أفضل سبل الرعاية للطلاب

وافتتاح مبنى سكن الطلاب (ب) بقطاع المدن الجامعية؛ بعد إجراء عمليات إحلال وتجديد كاملة؛ لكافة المرافق، والخدمات، واستكماله بالتجهيزات اللازمة للطلاب المغتربين بتكلفة إجمالية (13 ) مليون جنيه، وتضم الوحدة السكنية (ب) 4 طوابق.

افتتاح ملعب النجيل الصناعي بكلية التربية الرياضية بعد تطويره

وافتتاح ملعب النجيل الصناعي، بكلية التربية الرياضية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (٦٠٠) ألف جنيها، وتبلغ مساحته نحو ٤٠ متر × ٢٠ متر، وذلك في إطار تطوير ملاعب كلية التربية الرياضية، وتحديثها، والنهوض بالبنية التحتية، والإنشائية؛ للمقرات الأكثر احتياجاً بالكلية.

افتتاح عدد من القطاعات والوحدات بمستشفيات جامعة أسيوط

وفيما يخص الخدمات الطبية؛ أوضح التقرير أن عام 2023 كان شاهداَ على تطوير القطاع الطبى، والنهوض بالمنظومة الصحية للمستشفيات الجامعية؛ لاستمرار التميز والريادة الطبية لجامعة أسيوط، وما تقدمه من خدمات متقدمة فى مختلف التخصصات؛ للمرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد، والتى تضمنت عدداَ من الافتتاحات، أبرزها افتتاح أول وحدة متنقلة للتبرع بالدم، على مستوى الصعيد، والمقدمة تبرعاً من مؤسسة " وفاءً لمصر"؛ بتكلفة إجمالية ٣ مليون ونصف جنيه؛ فى إطار بروتوكول التعاون والشراكة بين جامعة أسيوط، ومؤسسة وفاء لمصر، والمجهزة تجهيزاً كاملاً بأحدث أجهزة جمع، وتخزين الدم، المطابقة للمواصفات القياسية الطبية العالمية، لتسهيل إجراءات عمليات التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة عدد المتبرعين؛ لتلبية الإحتياجات الطبية للمستشفيات الجامعية، بجميع أقسامها من أكياس الدم.

وافتتاح وحدة العناية المركزة، بقسم أورام الأطفال، بمعهد جنوب مصر للأورام؛ بعد الانتهاء من إجراء عمليات تطوير بنيتها التحتية، بتكلفة مالية بلغت مليون جنية تبرعاً من شركة أسمنت أسيوط، والتي تم تجهيزها؛ لتستقبل مرضى أورام الأطفال ما بعد العمليات، والحالات الحرجة التي تتلقى العلاج الكيماوي، والتدعيمي، وتزويد وحدة علاج الآلام المزمنة، بأحدث جهاز تردد حراري بخاصية التبريد، والذي يعد أول تقنية في صعيد مصر؛ لعلاج الآلام المزمنة للمرضى الذين يعانون من آلام (العمود الفقري، والمفاصل، والآلام السرطانية)، وتبلغ تكلفته المالية مليوناً و 800 ألف جنيه؛ تبرعاً من بنك فيصل.

وافتتاح عدد من القطاعات والوحدات، بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب الجامعي؛ وتضمنت الافتتاحات: العيادة التخصصية لجراحات ومناظير العمود الفقري، والحبل الشوكي، قسم الأمراض العصبية (سيدات)، ووحدة العناية المتوسطة للأمراض العصبية (سيدات)، وإدارة الشئون القانونية بالمستشفى، وكذلك وحدة التدريب والتعليم المستمر للتمريض.

وافتتاح المقر الجديد لمبنى العيادات الخارجية، التابع للإدارة العامة للشئون الطبية، بعد الانتهاء من إجراء عمليات الإحلال والتجديد الكاملة للمبني، بتكلفة مالية بلغت نحو (٤٠٠) ألف جنيه فى إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الإدارة؛ لطلاب الجامعة، عن طريق؛ تقديم الخدمة العلاجية بالمجان، بالإضافة إلي خدمات توقيع الكشف الطبي علي الطلاب المستجدين، وطلاب اختبارات القدرات، ويضم التخصصات: الباطنة، القلب، العظام، الرمد، الصدرية، التغذية العلاجية، والروماتيزم والعلاج الطبيعي