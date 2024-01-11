الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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هجمات الحوثي تهدد باشتعال البحر الأحمر (فيديو)

هجمات الحوثي
هجمات الحوثي

أوجدت اعتداءات الحوثيين على السفن في  البحر الأحمر مسارا تصعيديا لمواجهات محتملة بين الغرب والحوثيين.

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ومع تزايد الهجمات على السفن بدأت تداعيات على أهم الممرات المائية، وإحجام شركات الشحن ما يزيد التكلفة.

وتحركت واشنطن بإرسال قطعا بحرية كما فعلت دول غربية، وأعلنت عن تحالف تحت اسم "حارس الازدهار" لحماية السفن التجارية.

22 دولة في تحالف لمواجهة الحوثيين

وأُعلن عن انضمام 22 دولة لهذا التحالف، والمهمات المناطة بالتحالف دفاعية ولحماية السفن، ولا تتضمن ردا على الحوثيين لحماية مسار السلام المتقدم في اليمن. 

ورغم هذه الاستراتيجية إلا أن لغة الولايات المتحدة ومعها بريطانيا كانت تحذير الحوثيين بعواقب إذا استمرت الهجمات، وقال وزير الخارجية الأمريكي، "اجتمعنا مع 20 دولة لنوضح أنه في حال استمرار هجمات الحوثيين كما حدث يوم أمس فستكون هناك عواقب، هذه الهجمات تشكل تهديدا على مصالح دول العالم"، مضيفا: "يجب على المجتع الدولي التعاون للرد على تلك الهجمات". 

ورغم البيانات الغربية برفض تهديد الملاحة إلا أن الموقف في أوروبا لا يبدو أنه واضح ومتماسك، فإيطاليا وإسبانيا يرفضان أن يكون هناك حربا ثالثة، في إشارة إلى تحفظهما عن التدخل العسكري في اليمن، رغم حضورهما العسكري في التحالف الجديد.

 وأعلن " البنتاجون" أن واشنطن تدرس خياراتها للرد على هجمات الحوثيين إلا أن المشهد رهن التطورات القادمة وحجم التهديد الذي يمكن أن تشكله الهجمات، حيث إن خبراء أكدوا أن أمريكا وبريطانيا قادرتان على التحرك بشكل منفرد وبدون قرار مجلس الأمن، إذا ما قررتا التحرك ضد الحوثيين.

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