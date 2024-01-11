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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موسم الدرعية 2024| موعد حفل فرقة الروك الأمريكية Onerepublic

Onerepublic
Onerepublic

 يلتقي الجمهور السعودي في ليلة عالمية فرقة الروك الأمريكية Onerepublic في حفل غنائي ضمن موسم الدرعية 2024 الذي يضم حفلات غنائية متنوعة بالتزامن مع سباقات الفورمولا.

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موعد حفل Onerepublic في موسم الدرعية2024

ومن المقرر أن يقام الحفل في 26 يناير على أحد مسارح موسم الدرعية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها

 

 

كانت آخر حفلات Onerepublic في 2022 في مدينة العلا بالسعودية، ضمن مهرجان الممالك القديمة على مسرح قاعة المرايا وهو أكبر مبنى عاكس في العالم يقع في العلا. 

نبذة عن سباقات فورمولا الدرعية

 

يعد سباق فورمولا الدرعية إي من أشهر السباقات العالمية للسيارات الكهربائية ذات المقعد الواحد، ويستضيف السباق في العام القادم مجموعة من أشهر المتسابقين عالمياً في الدرعية، الرياض يومي الجمعة 26 يناير والسبت 27 يناير.

بدأ موسم البطولة العالمية في مدينة المكسيك قبل التوجه إلى الدرعية مع سباقات مليئة بالتنافس والسرعة. ويشكل سباق الدرعية 2024 جزءاً مهماً من موسم الدرعية، حيث يجمع هذا الحدث بين مجموعة لا تفوَّت من الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية في المدينة التاريخية.

تشتهر الفورمولا إي بحفلاتها الموسيقية المثيرة التي ترافق سباقات عطلة الأسبوع، حيث شهد حدث الموسم الماضي صعود جون ليجند وميغيل وفرنش مونتانا ودي جي مارتن غاريكس المسرح لتقديم أجمل الأغاني.

تقام الجولتان الثانية والثالثة على حلبة الشوارع حول المناطق التاريخية المحيطة بالدرعية والمعالم الصحراوية التاريخية في موقع التراث العالمي التابع لليونسكو، والذي يعد من أروع المواقع الخلابة ضمن الموسم الذي يضم 16 سباقاً، إضافة إلى أنه السباق الليلي الوحيد في موسم الفورمولا إي.

تعد سباقات الدرعية إي بري جزءاً من استثمار المملكة العربية السعودية في الرياضة، حيث تهدف المملكة إلى إلهام شعبها للاستمتاع بحياة نشطة وصحية كجزء من التحول الثقافي لرؤية السعودية 2030. وابتداءً من استثماراتها في البنية التحتية الشعبية إلى استضافة أبرز الأحداث الدولية – ومن ضمنها رياضة السيارات وكرة القدم والتنس والملاكمة – فقد ساهمت وزارة الرياضة في المملكة في تحقيق زيادة بنسبة 48٪ في المشاركة الرياضية الأسبوعية بين أفراد المجتمع، كما ارتفع عدد الاتحادات الرياضية السعودية من 32 في عام 2015 إلى 97 اتحاداً.

 

 

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