موسم الدرعية 2024| نانسي عجرم تشارك في حفلات سباق الفورمولا

تأتي الفنانة نانسي عجرم من جديد في حفل غنائي بالسعودية، وذلك ضمن فعاليات سباق فورمولا الدرعية، التي تضم عدد مميز من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل نانسي عجرم في موسم الدرعية 2024

ومن المقرر أن يقام الحفل في 26 يناير على أحد مسارح الدرعية بالتزامن مع عودة بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا.

نبذة عن سباقات فورمولا الدرعية

يعد سباق فورمولا الدرعية إي من أشهر السباقات العالمية للسيارات الكهربائية ذات المقعد الواحد، ويستضيف السباق في العام القادم مجموعة من أشهر المتسابقين عالمياً في الدرعية، الرياض يومي الجمعة 26 يناير والسبت 27 يناير.

بدأ موسم البطولة العالمية في مدينة المكسيك قبل التوجه إلى الدرعية مع سباقات مليئة بالتنافس والسرعة. ويشكل سباق الدرعية 2024 جزءاً مهماً من موسم الدرعية، حيث يجمع هذا الحدث بين مجموعة لا تفوَّت من الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية في المدينة التاريخية.

تشتهر الفورمولا إي بحفلاتها الموسيقية المثيرة التي ترافق سباقات عطلة الأسبوع، حيث شهد حدث الموسم الماضي صعود جون ليجند وميغيل وفرنش مونتانا ودي جي مارتن غاريكس المسرح لتقديم أجمل الأغاني.

تقام الجولتان الثانية والثالثة على حلبة الشوارع حول المناطق التاريخية المحيطة بالدرعية والمعالم الصحراوية التاريخية في موقع التراث العالمي التابع لليونسكو، والذي يعد من أروع المواقع الخلابة ضمن الموسم الذي يضم 16 سباقاً، إضافة إلى أنه السباق الليلي الوحيد في موسم الفورمولا إي.

تعد سباقات الدرعية إي بري جزءاً من استثمار المملكة العربية السعودية في الرياضة، حيث تهدف المملكة إلى إلهام شعبها للاستمتاع بحياة نشطة وصحية كجزء من التحول الثقافي لرؤية السعودية 2030. وابتداءً من استثماراتها في البنية التحتية الشعبية إلى استضافة أبرز الأحداث الدولية – ومن ضمنها رياضة السيارات وكرة القدم والتنس والملاكمة – فقد ساهمت وزارة الرياضة في المملكة في تحقيق زيادة بنسبة 48٪ في المشاركة الرياضية الأسبوعية بين أفراد المجتمع، كما ارتفع عدد الاتحادات الرياضية السعودية من 32 في عام 2015 إلى 97 اتحاداً.

وفي سياق متصل تستعد نانسي عجرم للمشاركة في حفل “ألحان صلاح الشرنوبي” مع كوكبة غنائية مميزة “راغب علامة، وائل جسار، أسما لمنور”، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 في 18 يناير الجاري على مسرح أبو بكر سالم.