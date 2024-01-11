جنايات أسيوط تسجن مدرس لغة عربية ضرب أحد الطلاب

قضت الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وحسن سعيد داود، وسكرتير زكريا حافظ ولؤي بهي الدين ومحمدعلاء، حكمت على مدرس بالسجن 5 سنوات لقيامه بضرب أحد الطلاب، فأمسك رأسه وضربه بالحائط بسبب شجاره مع طالب آخر في الفصل، مما أدى إلى إصابته بإعاقة دائمة.

تشير وقائع القضية رقم 1214 لسنة 2023 جنايات أول أسيوط، إلى تلقي بلاغ من “نورا ع. ف.” والدة المجني عليه “وليد ق. ك.” 11 عاما، طالب بالصف السادس. الابتدائية، تتهم "كرم س. ج."، مدرس اللغة عربية من مدرسة الرشاد الابتدائية بضرب ابنها أثناء تواجده في الفصل، حيث ضرب رأسه مراراً وتكراراً بالحائط، مما أدى إلى فقدانه البصر في عينه اليسرى.

استمع ياسين عبد الله، وكيل نيابة أسيوط، إلى أقوال الشاكية والمجني عليه “وليد ق. ك.”، أنه أثناء تواجده في حصة اللغة العربية التي يدرسها المتهم، حدثت مشاجرة بينه وبين طالب آخر عن القلم، فعاقبه المعلم بضرب رأسه بالحائط ثلاث مرات، وعندما عاد إلى والديه أخذوه إلى الطبيب واكتشفوا أنه فقد البصر في عينه اليسرى.