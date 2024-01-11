جنايات أسيوط تحيل أوراق طالبين بالجامعة إلى المفتي

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بالإجماع، برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة، وعضوي المستشارين عصام عبد الشكور وحسن سعيد داود، وسكرتارية الجلسة زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين ومحمد علاء بإحالة أوراق طالبان من جامعة أسيوط إلى سماحة المفتي لمراجعة الرأي الديني في إعدامهما بتهمة إنهاء حياة زوجين في مدينة أسيوط وسرقة أموالهما وهاتفهما المحمول ومصوغاتها الذهبية

وتعود وقائع القضية إلى تلقي بلاغ من رجال مباحث قسم أول أسيوط، يفيد بالعثور على جثتين في حالة تعفن، وعليهما آثار دماء بمسكنهما بشارع محمد علي مكارم، قسم اول اسيوط ووجود آثار لمحتويات متناثرة من غرفة نومه



وهرع ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والتحريات تبين أن الجثتين تعودان لـ “محمد ت. ص.” وزوجته “عفاف م. ف.” وعثروا ضباط المباحث على آثار دماء، كما تم سرقة مصوغات ذهبية وأموال وهواتف محمولة للضحيتين

وتوصلت التحقيقات وتحريات المباحث إلى أن الواقعة ارتكبها "مصطفى أ. ع." الطالب بكلية الهندسة جامعة أسيوط نجل شقيق الضحية الثانية، و"هيثم س.ع." الطالب بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول كان يتردد على منزل المجني عليها لأن المجني عليها الثانية خالته، وقام يوم الواقعة بوضع مادة مخدرة في مشروبها أثناء تواجدها بمسكنها، حتى تمكن المتهم الثاني من دخول المنزل وعند رؤية الضحية الأولى طعنها بسكين كان بحوزتها وكمم فمها أما الضحية الثانية فكانت مكبلة اليدين وهي فاقدة للوعي جزئياً تحت تأثير المادة المخدرة التي وضعها لها في مشروبوقام المتهم الثاني بطعنها، مما أدى إلى وفاتها وقام المتهمان بسرقة أموال المجني عليهما ومصوغات ذهبية وهواتف محمولة ولاذوا بالفرار من المنزل