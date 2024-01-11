وفد من اتحاد الكرة يزور العامري فاروق

توجه وفد من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد ، إلى المستشفى التي يرقد بها العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأشهر الماضية وخضع بعدها لعدة عمليات جراحية متتالية.





واطمأن الوفد على آخر مستجدات الوضع الطبي للعامري فاروق.

كان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق، البالغ من العمر 54 عامًا، قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة في نوفمبر الماضي 2023، حيث فقد الوعي وتعرض للإغماء، وهو يمارس عمله في القلعة الحمراء، ونُقل للمستشفى وتم الإعلان وقتها عن تعرضه لنزيف في المخ أدخله في غيبوبة تامة على مدار شهرين، وتم إجراء 5 عمليات جراحية له في المخ.



مصر في أمم أفريقيا ..

على صعيد آخر غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول أول أمس الثلاثاء مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من المنافسات رفقة “غانا ، كاب فيردي والرأس الأخضر” ، على أن يلتقي موزمبيق في السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.

قائمة مصر في المنافسات ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق ، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.