إنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية كأس العالم.. ويشيد باحترافية الأهلي

تلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم خطابًا من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يهنئه بشكل شخصي بحصول فريق الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، التي جرت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي، وتقديم مستويات متميزة ممثلًا للقارة الإفريقية.

وأضاف أن هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاق والاحترافية الكاملة والاهتمام بالتفاصيل الإدارية والفنية والطبية، وكذلك الحب والشغف بلعبة كرة القدم، وكل هذا يبشر بما هو قادم، ويمهد الطريق لنجاحات أخرى في المستقبل القريب. وتمنى إنفانتينو التوفيق الدائم لرئيس النادي والمنظومة كاملة، وتطلعه للقاء يجمعهما في وقت قريب.

وكان النادي الأهلي قد توج بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا في حفل جوائز الأفضل في إفريقيا خلال عام 2023، الذي أقامه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» مساء اليوم في مدينة مراكش بالمغرب الشقيق، متفوقًا على الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في سباق الفوز بلقب أفضل نادٍ في إفريقيا.

وتسلم الجائزة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، ممثلًا عن الأهلي، الذي حرص في كلمته على توجيه الشكر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي وللحاضرين في الحفل، كما وجه الشكر للأشقاء المغاربة على التنظيم الرائع لحفل الأفضل في إفريقيا، وكذلك لكل من منح صوته للأهلي.

وجاء فوز الأهلي بجائزة الأفضل بعد الفوز بلقب بطولة الأندية الأكبر في إفريقيا «دوري أبطال إفريقيا» عقب فوزه في نهائي البطولة على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2 بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، محققًا اللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

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