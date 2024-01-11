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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"خلصانة بوداع".. تامر عاشور يطرح أغنية "هيجيلي موجوع"

تامر عاشور هيجيلي
تامر عاشور هيجيلي موجوع

طرح الفنان تامر عاشور أحدث إصداراته الشتوية “هيجيلي موجوع”، منذ دقايق عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

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هيجيلي موجوع.. إصدار شتوي جديد لـ تامر عاشور لعشاق الدراما

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بعد تأجيلها.. موعد ومكان جديد لـ حفل تامر عاشور في مدينة 6 أكتوبر

 

صناع أغنية هيجيلي موجوع تامر عاشور

أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر الخضري، وكان قد نشر تامر عاشور في وقتٍ سابق مقطع من الاغنية أثناء المرحلة الأخيرة لتنفيذها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”

 

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور من خلال عديت، والتي حققت أكثر من 730 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما.

وتقول كلماتها “عديت... جنبى اتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى يا غزال ع الأرض”.

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