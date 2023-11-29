بعد تأجيلها.. موعد ومكان جديد لـ حفل تامر عاشور في مدينة 6 أكتوبر

يستأنف الفنان تامر عاشور حفلاته في مصر، بليلة غنائية في مدينة 6 أكتوبر، والتي قد تم تأجيلها خلال أكتوبر الماضي بسبب حرب غزة التي بدأت في مطلع الشهر الماضي.

موعد حفل تامر عاشور في مدينة 6 أكتوبر

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ22 من ديسمبر القادم على مسرح أحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها، على أن يتم التبرع بجزء من أرباح الحفل لصالح جمعية الهلال الأحمر المصرية لإغاثة غزة.

احتفل الفنان تامر عاشور حديثًا بزفافه على الإعلامية نانسي نور، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بجانب الأصدقاء والعائلة.

أحدث أغاني تامر عاشور "عديت":

كما طرح تامر عاشور أخيرًا أغنية “عديت”، التي اجتازت حاجز 500 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها:

"عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض".