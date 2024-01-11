ارتفاع الفيريتين في الدم علامة على وجود مرض كبد مخفي

قال الطبيب الشهير ألكسندر مياسنيكوف إن تحليل مستوى الفيريتين في الدم يمكن أن يخبر عن مشاكل الكبد.

وذكّر الدكتور مياسنيكوف الروس بأن أمراض الكبد عادة ما تتطور بشكل خفي لفترة طويلة، وقد يكون من المستحيل تخمين وجودها من خلال أي أعراض خارجية وفي الوقت نفسه، يمكن اكتشاف مرض الكبد الخفي مثل داء الكبد الدهني من خلال نتائج فحص الدم لمحتوى الفيريتين.

ما هو الفيريتين؟

لا ينبغي الخلط بينه وبين الحديد في الجسم، الفيريتين هو البروتين المسؤول عن تخزين الحديد وإطلاقه عند الحاجة وعادة، يتم العثور على هذا البروتين في الخلايا، في حين أن كميات صغيرة فقط تنتشر في الدم.

قال الدكتور مياسنيكوف إن ارتفاع مستويات الفيريتين يشير إلى مرض الكبد الخفي :"يمكن الإشارة إلى وجود مرض الكبد الدهني من خلال ارتفاع مستوى الفيريتين في الدم".

ما هو مرض الكبد الدهني؟

الكبد الكثير الدهون مع هذا المرض، تتراكم الدهون الزائدة في خلايا العضو وهو أمر خطير لأن الكبد المعرض للسمنة يمكن أن يصاب بالالتهاب، ونتيجة لهذا الالتهاب تحدث تغيرات فيه تؤدي إلى التليف.

قال الدكتور مياسنيكوف: "عادة ما يتم اكتشاف مرض الكبد الدهني عند المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم - من 5.7 وما فوق، وكذلك مع زيادة وزن الجسم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم".