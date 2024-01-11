وزير التربية والتعليم يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، فى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو حداد نائب وزير الشباب والرياضة والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأحمد البنداري مدير الهيئة الوطنية للانتخابات .

ذوو الإعاقة من أولويات وزارة التربية والتعليم

وشارك وزير التربية والتعليم في جلسة حوارية خلال الفعاليات، أكد خلالها أن الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم رؤية ومن الممكن أن يكونوا سابقين للعصر في بعض المجالات، مشيرًا إلى الطالب مهند الذي عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في احتفالية "قادرون باختلاف"، مقترح بتدريس القيم واحترام الآخر، وهو ما تبنته الوزارة لتقوم بتدريس منهج القيم واحترام الآخر من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي لكل طلاب الجمهورية.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الرئيس وجه أيضًا بإطلاق مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف"، حيث قامت الوزارة بتعميم أكثر إشارات الصم تكرارًا وتداولا في المدارس، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم على أن تكون هذه الإشارات متعارف عليها وأساس للغة الحوار مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم.

واستعرض وزير التربية والتعليم رؤية الدولة ووزارة التربية والتعليم في خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ والتي أكدت على ثلاث أولويات هي الطفل، والمرأة، وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تركز على تقديم تعليم جيد دون تمييز لأي طفل في مصر.

وقال وزير التربية والتعليم إن هناك حوالي ٤٦ ألف طفل من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية ب ٣٣٠ مدرسة، كما أن هناك ٩٥٠ معلم بمدارس التربية الخاصة تعمل الوزارة على تنمية مهاراتهم بالشراكة مع الكليات المتخصصة ككلية التربية لعلوم ذوي الإعاقة بالزقازيق، وبني سويف، والإسكندرية وعين شمس.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية دور المعلم ودعمه للطالب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن هناك ١١٤ ألف طفل مدمج، لذا تعمل الوزارة على تطوير غرف المصادر، حيث أن الطالب المدمج يدرس وسط زملائه، كما أن الفائدة لا تعود فقط على الطفل المدمج ولكن على زملائه الآخرين في كيفية التعامل مع بعضهم البعض.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تعمل على تنمية المعلمين من خلال برامج TOT ووجود مدربين معتمدين في مجال الدمج، وعقد تدريبات مع الكليات الشريكة المتخصصة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم تعديل وتطوير كل مناهج التعليم الجديد للطلاب من ذوي الهمم والدمج في جميع مستوياتها، وتهتم الوزارة بالبيئة التكنولوجية التي تساعد على التعلم، فضلًا عن إتاحة قاموس الإشارة، ولغة الإشارة الإلكترونية.

وأكد وزير التربية والتعليم حرصه على أن تضم قائمة أوائل الثانوية العامة طلاب من ذوي الإعاقة، وطالب من كل فئة إعاقة (دمج).

وأعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة عن شكرها واعتزازها لاهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الجهود المقدمة من المجلس، مؤكدة على دور المجلس فى المشاركة فى المؤتمرات العالمية لمناقشة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصحة الإنجابية والنفسية لهم، وأيضا التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تعديلات وتشريعات القوانين واللوائح الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة مستهدفات استراتيجية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساهمة فى إعداد مشروع العقد العربي للأشخاص ذوى الإعاقة كمرجعية عربية للإعاقة فى الدول العربية.

كما استعرضت الدكتورة إيمان اسهامات المجلس في فعاليات وأنشطة معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2023 "، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات، بمشاركة العارضين من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أو من خلال الجمعيات الأهلية التي تدعم تدريبهم وتشجيعهم على الإنتاج والتطوير والابتكار، كما شارك المجلس فى ماراثون "يوم الصم العالمي" وذلك بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للصم وضعاف السمع وكذلك الاحتفال بلغة الإشارة، موضحة أن المجلس يقدم أيضا الدعم النفسي والمساندة القانونية للعديد من القضايا للأشخاص ذوي الإعاقة ومن أهمها قضايا التنمر، والاستغلال للتسول الايذاء والعنف وغيرها، وتوفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائي النفسي، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب متخصص.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة خلال العام 2023 ورؤية 2024، كما تم خلال الاحتفالية تكريم المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي، والأوائل للعام الدراسي 2022/2023، وتكريم السادة القضاة الذين شاركوا في تسهيل العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية، والسادة المؤثرين في مسيرة الأشخاص ذوي الاعاقة .

وعلي هامش الاحتفالية، تفقد الدكتور رضا حجازي معرض منتجات الأشخاص ذوي الهمم والذي تضمن عددا من (اللوحات الفنية، والمجسمات، والأعمال يدوية)، معربا عن سعادته بالطلاب العارضين ودعم واهتمام أولياء الأمور بهم.