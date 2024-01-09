وزير التربية والتعليم: نحرص على الشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تحرص على الشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقال د.رضا حجازي إن الحرص على الشراكة من القطاع الخاص ظهر بوضوح في استراتيجية التعليم الفني التي ترفع شعار" التعلم للحياة و التعلم للمستقبل "، وتحدث عن المرتكزات الرئيسية لمنظومة التكنولوجيا التطبيقية موضحا انها تقوم على معايير الجودة العالمية و الشراكة مع القطاع الخاص و نظام تقييم شامل للطالب والمعلم وتدريبات عملية وحوافز مادية.

واستعرض الوزير، برنامج تطور اعداد البرامج المطورة و المدارس التي طبقت بها 2019 – 2023 موضحا أن العدد وصل من 107 مدرسة في عام 2019 إلى 1300 مدرسة في عام 2023.