مصر والسعودية تؤكدان أهمية الاستمرار في دعم استقرار وتوازن اسواق البترول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية، جلسة مباحثات مشتركة بمقر وزارة الطاقة السعودية بالرياض علي هامش مؤتمر التعدين الدولي الذي يختتم اعماله اليوم.

واستعرض اللقاء عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة و تطابق وجهات النظر بين البلدين، وتم التأكيد في هذا الاطار علي أهمية الاستمرار في دعم استقرار وتوازن اسواق البترول العالمية في مواجهة التحديات المتتالية باعتبار البترول يشكل عنصرا مهما في الاقتصاد العالمي ، و استعرض الوزيران الجهود المبذولة من خلال الدور المحوري للمملكة في تنفيذ مبادرات استقرار الاسواق و استدامة الامدادات بالتعاون مع تجمع أوبك بلس .

كما اكدت جلسة المباحثات علي أهمية الانتقال العادل والتدريجي للطاقة في ضوء أهمية استمرار انتاج الوقود الأحفوري والتقليدي واستخدامه في مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات الشعوب ، وكذلك الحرص علي المضي قدما في برامج خفض الانبعاثات الكربونية من صناعة البترول والغاز و الاستدامة البيئية ، وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة ، وتنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة والخضراء بالتوازي .

و استعرض الوزيران سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطور مشروعات التعاون المشترك بينهما في مجال البترول والغاز خاصة في ضوء الروابط القوية بين مصر والمملكة و متانة العلاقات الأخوية بين القيادة السياسية في كلا البلدين .