المقاومة تستهدف دبابة إسرائيلية وتجمعا للجنود في خانيونس وجباليا

أعلنت سرايا القدس، أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو في محيط بني سهيلا شرق خانيونس، كما استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "التاندوم"في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأصيب ضابط إسرائيلي في وحدة المظليين، في خانيونس جنوب قطاع غزة وهو نجل وزير إسرائيلي.

وعلى جانب آخر، دعا زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، العالم للاستماع لنداءات الأطفال والنساء في غزة قائلا : "افتحوا لها قلوبكم وتعاملوا معها بضمائركم واستشعر مسؤوليتكم".

ووجه الحوثي في حديثة عدة رسائل للعالم سوف نتناولها أبرزها في السطور التالية :