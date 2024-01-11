شباب الأهلي يُنهي المرحلة الأولى من دوري الجمهورية متصدرًا

أنهى فريق كرة القدم للشباب بالنادي الأهلي المرحلة الأولى من منافسات دوري الجمهورية متصدرًا برصيد ٤٢ نقطة، قبل الدخول في المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.





وتمكن الفريق الأحمر خلال مواجهات المرحلة من تسجيل سجل ٣٩ هدفًا.

كان فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٣ ، قد فاز على ضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين الساعات الأخيرة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٩ والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري الجمهورية للشباب.

كان فريق «أهلي ٢٠٠٣» قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: إسلام عبد الله - عبد الجواد عبد الرحمن - إبراهيم عبد الحكيم - مازن أسامة.

الوسط: مصطفى أبو الخير - ميدو نبيل - ميدو أسامة - أحمد طعيمة.

الهجوم: عبد الرحمن شريف - سمير محمد.



ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلًّا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.