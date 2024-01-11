نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي لمرافق شق الثعبان وتقنين الاوضاع

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالإستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التى تحظى بشهرة عالمية وتطوير الخدمات بها وفقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى تعقده نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت والتى تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات بها بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان و المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره وممثلي الجهات المعنية بأعمال التطوير والمرافق والكهرباء و شركة المياه والصرف الصحي .

واستعرضت نائب محافظ القاهرة للموقف التنفيذي لكافة المرافق على الطبيعة وفقا لمراحل الاعمال لجميع الشركات ومقايسات الاعمال والمطلوب تنفيذها طبقا للتوجيهات في هذا الشأن ومنها استكمال تطوير شبكة الكهرباء و تركيب العدادات الكودية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وسارقي التيار الكهربائي.

كما تابعت اعمال الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية والجاري تنفيذها بمنطقة العضم و خلف الجهاز مع تحديد الجدول الزمني لانتهاء الاعمال بمشروع الدفع النفقي المزدوج بالمنطقة الى جانب تطهير البيارات و الاسراع من اعمال شركة المياه من خلال تركيب الوصلات المنزلية والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100% في المرحلة الاولى و استكمال الاعمال في المنطقة الواقعة من جهاز مدينة شق الثعبان حتى منطقة محمية وادي دجلة عبر القيام بربط الخطوط واستكمال التجارب ووصلات الحريق .

ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانتهاء كافة الاعمال لتتم بعد ذلك اعمال الرصف بالطرق الداخلية

واكدت نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لانتهاء كافة الاعمال لتتم بعد ذلك اعمال الرصف بالطرق الداخلية طبقا للخطة الموضوعة بالتوازي مع الانتهاء من دراسة ملفات تقنين الاوضاع عبر اتخاذ الاجراءات التنفيذية والقانونية لها ومنها استكمال الدراسات التخطيطية و القانونية والرفع المساحي والمعاينات والرفع المساحي تحت الضغط العالي .

يذكر ان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وأشار إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق (مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق) وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة بعد تقنين أوضاعها وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية، وتطوير واجهات الورش والمصانع لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق الشيماء وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم ويأتي لها الرخام من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان، كما تحتل منطقة شق الثعبان المركز الرابع علي مستوي العالم من حيث حجم الإنتاج والجودة والعائد.