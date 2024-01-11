الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحث بالعلاقات الدولية: أمريكا تصعد من حدة لهجتها ضد الحوثيين (فيديو)

الحوثيين
الحوثيين

قال ماركو مسعد، باحث في العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفهم جيدا أن هناك رابط كبير بين أحداث غزة وعدم الاستقرار في مجرى الملاحة في البحر الأحمر.

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الولايات المتحدة صعدت كثيرا من حدة لهجتها 

أضاف "مسعد" خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة صعدت كثيرا من حدة لهجتها وإرسال رسائل نارية للحوثيين، وآخرها على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث قال الحوثيين أنهم يجب عليهم التوقف عن هذه الهجمات فورا وإلا ستكون النتائج كارثية وقاسية، وهذا ما كررته نائبة الولايات المتحدة بالحرف الواحد.

إدانة الحوثيين في البحر الأحمر 

لفت إلى أن الولايات المتحدة تصعد من حدة لهجتها على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن التجارية، وأرادت بتمرير قرار بمجلس الأمن لإدانة الحوثيين في البحر الأحمر لاكتمال جبهة دولية مشروعة بأن الولايات المتحدة تقود تحالف دولي على الأرض.

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