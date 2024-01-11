الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الإيراني: الجميع ينتطر قرار محكمة العدل الدولية لردع إسرائيل

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن  جميع الدول تنتظر قرار العدالة الدولية الفوري والحاسم بإيقاف آلة القتل التي تمارسها إسرائيل في غزة.

وعبر حسابه على منصة أكس، أكد عبد اللهيان، أن الأسلوب المقزز والسلوك الحيواني لنتنياهو والجيش الإرهابي للكيان الصهيوني في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في نظر الرأي العام العالمي لا يمكن محوه تحت أي عنوان أو منطق.

وأشار إلى أن الجميع ينتظر قرار العدالة الدولية الفوري والحاسم بإيقاف آلة القتل التي يمارسها الإسرائيليين، مضيفا: "أننا ندعم بقوة الإجراء الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري الصهيوني وقاتل الأطفال الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، استشهادا باتفاقية عام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وانطلقت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، جلسات استماع بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، على مدي يومي 11-12 يناير الجاري.

ويشارك في جلسات الاستماع لجنة مكونة من 15 قاضيا، كما يحضر الجلسات، وفد إسرائيلي كبير من المقرر أن يتحدث أمام المحكمة غدًا الجمعة.

وكانت جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في 29 ديسمبر الماضي،  بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الوضع في قطاع غزة، مطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد السلطات الإسرائيلية.

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