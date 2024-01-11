وزير الخارجية الأمريكي: يجب بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس إن الحرب على غزة يجب أن تنتهي وينبغي القيام بالمزيد من الجهود لحماية المدنيين، وإيصال المساعدات للمحتاجين لتوفير الأمن والسلام لهم .



وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف بلنكين - في تصريح صحفي - قبل مغادرته القاهرة في آخر محطات جولته بمنطقة الشرق الأوسط، وفقا لقناة (القاهرة) الإخبارية - أن "التوصل إلى دولة فلسطينية هو أفضل حل للأزمة حتى يكون هناك تهميش لإيران والوكلاء الذين يتسببون في أضرار لنا وللمنطقة وهذه الرؤية واضحة جدا للعديد من قادة المنطقة".



وفيما يتعلق بهجمات البحر الأحمر ، أوضح بلينكن أن الحوثيين يستمرون يوما بعد يوم في الهجوم على السفن، وإذا لم يتوقف هذا الاعتداء سيكون له تبعات خطيرة.



وأكد ضرورة أن يكون هناك دولة فلسطينية على أساس إقليمي بالتزامات إقليمية في المنطقة، وكل الدول مستعدة للقيام بهذا الأمر، وهي أفضل طريقة لمواجهة المخاوف الأمنية لدى إسرائيل.



وأشار إلى أن تعاون إسرائيل مع دول المنطقة وخلق مسار نحو دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لعزل إيران، لافتا إلى أن واشنطن تركز على التأكد من عدم انفجار الوضع في الضفة الغربية.

في سياق منفصل، أعلن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن مجلس الوزراء السعودي وافق على تعديل نظام الإقامة المميزة لتكون مرحلة جديدة نحو تحفيز وإستحداث الوظائف ، بإضافة خمس منتجات جديدة للإقامة المميزة.

أضاف حنفي، أن الهدف من ذلك هو جعل المملكة مركزاً عالمياً في الإستثمارات والعقول ، وإستقطاب وإستبقاء الأفضل دائماً ، ومنتجات الإقامة المميزة الجديدة هي إقامة كفاءة إستثنائية لفئة التنفيذيين وأصحاب التخصصات في مجالات الرعاية الصحية والعلمية والأبحاث ، إقامة مسثمر أعمال للرجال الأعمال والمستثمرين ، وإقامة مالك عقار لفئة ملاك العقارات الراغبين بالإستقرار في السعودية ، إقامة موهبة لفئة الموهبين والمتخصصين في مجال الرياضة والثقافة ، إقامة رائد الأعمال لفئة أصحاب المشاريع الريادية

وأشار حنفي أن من أبرز مزايا الإقامة المميزة ، منح الإقامة المميزة لأفراد الأسرة بما فيهم الوالدين مع رفع الحد الأعلى للتابعين من أبناء الأسرة إلى 25 عامًا ، ومزاولة الأعمال التجارية ، الإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم ، والتنقل من وإلى المملكة بدون تأشيرة ، وتملك العقارات ، سهولة الإنتقال بين المنشآت بدون رسرم ، إستضافة ودعوة الأقارب

وأختتم حنفي أن رسوم الإقامة المميزة هي 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة ، على أن يكون الكفائات الإستثنائية (متخصص _ تنفيذي) 5 سنوات - دائمة ، موهبة (رياضيةً - ثقافية) 5سنوات - دائمة ، مستثمر أعمال دا ئمة و ، رائد أعمال 5 سنوات - دائمة ، مالك عقار فترة إمتلاك العقار ، وذلك خلاف الإقامة المميزة الذي أطلقتها المملكة منذ فترة وهي نوعين إقامة محددة سنة واحدة قابلة للتجديد رسومها 100 ريال سعودي ، وإقامة غير محددة المدة وهذه دائمة ورسومها 800 ألف ريال.