أعاده من الموت.. تفاصيل إنقاذ عماد الدين أديب على يد باسم يوسف بمعجزة إلهية

رغم خلافاته مع شقيقه عمرو أديب

كاد الإعلامي عماد الدين أديب أن يفقد حياته منذ أيام أثناء حضوره أحد المؤتمرات في دبي، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، لولا تدخل عدد من الأطباء لإنعاش قلبه سريعًا وإنقاذ حياته على الفور، بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وكان على رأسهم الطبيب والإعلامي باسم يوسف.

كواليس إنقاذ عماد الدين أديب من الموت على يد باسم يوسف

كشف عمرو أديب لأول مرة عن كواليس تعرض شقيقه عماد الدين أديب لوعكة صحية خطيرة، كادت أن تنهي حياته، خلال تواجده في دبي قبل أيام، وذلك أثناء تقديمه حلقة برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر قناة MBC مصر الفضائية.

عماد الدين أديب وباسم يوسف وعمرو أديب

وقال أديب: "من يومين أخي الإعلامي الكبير عماد الدين أديب كان يدير جلسة في المؤتمر الاستراتيجي في دبي، وسأل سؤال وقال إنه ممكن يصاب بأزمة قلبية إذا لم يعرف الإجابة، وبعد 4 دقائق من هذه الجملة أصيب بشبه أزمة قلبية".

عماد الدين أديب

عمرو أديب يشيد بأطباء مصر ودبي بعد إنقاذهم حياة شقيقه عماد الدين أديب

وأشار أديب إل أنه لولا تواجد سيارة إسعاف مجهزة للحالات الطارئة في المؤتمر، كان من الممكن أن يفقد شقيقه، موجهًا جزيل الشكر لكل من ساهم في إنقاذ حياته، حيث قال: "عايز أشكر هذه الدولة المحترمة لأن كان فيها عربية إسعاف مجهزة للحالات الطارئة في المؤتمر، وخلال 7 دقائق تم نقل عماد للمستشفى".

عمرو أديب من برنامج الحكاية

وتابع: "لولا جاهزية الإسعاف والمستشفى العظيم كان عماد لقي مصيرا آخر، ومدير المستشفى بنفسه قام بإنعاش قلب عماد، الذي توقف لمدة دقيقة كاملة، بعد ما حدث انسداد بنسة 100% لأحد الشرايين".

كما حرص عمرو أديب على توجيه جزيل الشكر والتقدير للطبيب والإعلامي باسم يوسف الذي كان سببًا رئيسيًا في إنقاذ حياة شقيقه عماد الدين أديب حيث كان متواجدًا في المؤتمر، وعلى الفور تفقد النبض وعمل تدليك، وأخبرهم بضرورة نقله للمستشفى سريعًا.

باسم يوسف

عمرو أديب لباسم يوسف بعد إنقاذه حياة شقيقه: علاقتنا ليست جيدة ولكن أكن له كل الاحترام على ما فعله

وقال عمرو أديب: "أحب أشكر أصدقاء مصريين سخرهم القدر لإنهم يكونوا موجودين، وهم الطبيب باسم يوسف الذي تعرفونه كلكم، والذي قام على الفور بتفقد النبض وعمل تدليك، وقال لازم يتم نقله للمستشفى وطلبوا له الإسعاف، وأشكر أيضا الصديق أحمد عباس والإعلامي المعتز بالله عبد الفتاح".

باسم يوسف وعمرو أديب

واختتم عمرو أديب حديثه قائلًا: "وكلهم قاموا بمجهود مع أخي أكثر من عائلته"، مشيدًا بموقف باسم يوسف بالأخص مع شقيقه، فعلى الرغم من الخلافات الواقعة بينهما إلا أنه أول من أنقذ حياة شقيقه عماد الدين أيب، حيث قال: "علاقتي أنا وباسم يوسف يمكن ليست جيدة، ولكن أكن له كل الاحترام على ما فعله".