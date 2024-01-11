يوسف رفض العمل مع تاجر مخدرات في بولاق الدكرور "فقتله غدرًا"

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار في واقعة مقتل الشاب "يوسف" ضحية جيرانه بحي بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وعاقبت المحكمة المتهمين بالحبس 15 عاما مع الشغل وتزامنا مع إصدار الحكم التقينا بأسرة الضحية لتروي لنا تفاصيل الواقعة.

أثناء محاكمة المتهمين

كان "يوسف" يخشى على شقيقته ووالدته من خطر تاجر المخدرات الذي يبيع السموم بالقرب من منزله، فقرر أن يواجهه ويطلب منه الرحيل لكن التاجر رفض وهدده بالقتل، وفي غفلة منه، أخرج سلاحًا أبيضًا وسدد له عدة طعنات قاتلة، وسقط "يوسف" صريعًا، وانتشر الحزن في أرجاء منطقة بولاق الدكرور.

الضحية



الأم تبكي وتصرخ " ابني مات، الصبر يا رب" يوسف يبلغ من العمر 26 عامًا،كان شيفًا في أحد المطاعم، و يحرص على أن يعود إلى المنزل كل يوم في وقت مبكر، حتى يقضي وقتًا مع أسرته يتحدثون ويضحكون، وكانوا يشعرون بالأمان معه.

وفى اليوم التالي أثناء عودة يوسف من العمل رأى "الجزار" يبيع المخدرات كان قلقًا على والدته وشقيقته من خطر بائع المخدرات، فقرر أن يواجهه ويطلب منه الرحيل حدثت مشادة كلامية بينهما، فعرض عليه "الجزار" العمل معه في تجارة المخدرات بمقابل مادي كبير، رفض يوسف ذلك العرض استشاط القاتل غضباً شديدًا، وقرر أن ينتقم من يوسف.

أصبح "الجزار" يبيع المخدرات أمام منزل يوسف يوميًا، قاصدًا إزعاجه" كان الضحية يحاول تجاهله، لكنه كان يشعر بالخوف والقلق على والدته وشقيقته فقرر مواجهة الجزار مرة أخرى ذهب إليه، وطلب منه الرحيل عن المنطقة، لكن القاتل كان ينتظر هذه الفرصة، فأمسك أحد أقاربه بعصا حديدية، وضرب يوسف على رأسه من الخلف، سقط يوسف على الأرض مغشيًا عليه،استغل الجزار الفرصة، وأخرج سلاحًا أبيضًا، وطعنه في صدره عدة طعنات قاتلة، سقط يوسف جثة هامدة حاول أهالي المنطقة إسعاف الضحية لكنه قد فارق الحياة.

وتم إبلاغ ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وحضرت قوة أمنية وتقابلت مع أسرة الضحية والتي اتهمت جارهما "يوسف" وخاله "علي" بقتل نجلهما "يوسف" بسبب خلافات الجيرة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الجناة واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة العامة وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بصحتها وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت المرفقة، مع استمرار حبس المتهمين احتياطياً على ذمة المحكمة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وأصدرت المحكمة قرارها.