رئيس جامعة طنطا يشارك بملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية







شارك اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا في ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية المنعقد برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للتنسيق وبحث أطر التعاون بين الجامعة ومحافظة الغربية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهيئة التنمية الصناعية، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب بحضور النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتورة نهال صلاح الدين القائم بعمل عميد كلية العلوم. والدكتور رمضان معن المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، والدكتور مدحت الكلاوي الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتورة هاجر علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي المراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجه رئيس جامعة طنطا خلال كلمته الشكر والتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تقدمه الدولة المصرية من دعم كامل لتمكين الشباب ورعاية الموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال، مؤكدا أن جامعة طنطا تحرص على التواصل الكامل والفعال مع محافظة الغربية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية فى دعم التنمية المستدامة وريادة الاعمال مشيرا إلى أن النجاح عمل جماعي يتطلب التكاتف والالتفاف حول ارادة النجاح والبناء.

أوضح رئيس الجامعة دور جامعة طنطا في دراسة وتحليل وتخطيط وادارة المشروعات القائمة على الموارد المحلية الاولية بالإضافة إلى المشروعات الابتكارية والمبنية على الاستثمار المعرفي، و قدم عرضاً تقديما تناول خلاله شرحاً للابتكارات الطلابية التي تدعمها الجامعة انطلاقا من مسئوليتها الوطنية في تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق الاستثمار المعرفي، مؤكدا أن الجامعة تمتلك أطر مؤسسية واضحة من خلال قدراتها المادية والبشرية وتقدم كافة اوجه الدعم الفني والتقني لأصحاب المشروعات والافكار الابتكارية ذات العائد والمردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومن خلال خطط تنفيذية تسهم في تعظيم الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل اللائقة، مضيفا ان الجامعة قامت من خلال المراكز الجامعية للتطوير المهني بتقديم خدمات تدريبية ومهارية وورش عمل متخصصة لرواد الاعمال والطلاب لربط الجامعة بسوق العمل.

اشار رئيس جامعة طنطا الى أن الجامعة بيت خبرة بحثي وتسهم في خدمة المجتمع بالنطاق المحلي لمحافظة الغربية كما تساهم فى تضييق الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية.