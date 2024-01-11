الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حزب الله يعلن استهدافه موقع المالكية الإسرائيلى وحققنا إصابات مباشرة

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني ، عن استهداف موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة مؤكدين على تحقيق إصابات مباشرة به، جاء ذلك وفقا لما  كرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

txt

حزب الله يعلن مسؤوليته عن تدمير تجهيزات تجسس إسرائيلية في تلة الكوبرا

txt

حزب الله يوجه رسالة نارية للجيش الإسرائيلي

 

وفي سياق آخر، أكد  حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن الاحتلال استهدف تجهيزات تجسس إسرائيلية في تلة الكوبرا، مؤكدا أنه تم تدميرها.

 

وقال حزب الله في بيان له، عبر الصفحة الرسمية على منصة إكس: “استهدفنا تجهيزات تجسس إسرائيلية في تلة الكوبرا ودمرناها“.

 

وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دعموش، قال إن حزب الله لم يستخدم في عملياته العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتي الآن إلا جزءًا يسيرًا من قدراته وسلاحه وصواريخه ‏وإمكاناته وخبراته.

 

وأضاف دعموش: "لأن المعركة محدودة، لكن إذا فرض الاحتلال الإسرائيلي الحرب علينا فسنريه من قدراتنا وبأسنا ‏ما يجعله يندم على جرائمه وعدوانه".‏

 

وتابع نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني: "إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنّه يمكنه من خلال التهديد والتصعيد أن يفرض مُعادلة جديدة علينا فهو ‏واهم ومُخطئ، فالمقاومة لن تقبل بفرض معادلة جديدة تمكّن العدو من التمادي في جرائمه أيّا كانت ‏النتائج".‏

مواد متعلقة

حزب الله يعلن مسؤوليته عن تدمير تجهيزات تجسس إسرائيلية في تلة الكوبرا

حزب الله ينبه الأهالي من طرق جديدة يتجسس بها الاحتلال

جيش الاحتلال يعترف بتدمير قاعدة ميرون جراء صواريخ حزب الله
الجريدة الورقية