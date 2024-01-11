رفع كفاءة وصيانة مكاتب ديوان عام محافظة الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال رفع كفاءة وصيانة ودهان طرقات المكاتب بديوان عام المحافظة لتوفير المناخ الملائم للعاملين لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين باشراف ومتابعة مدير عام الشئون الادارية بالديوان العام..

وفي هذا الصدد اوضح اكرم السقا مدير عام الشئون الادارية بديوان عام المحافظة انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية استمرت اعمال دهان الطرقات بالدور الثالث بمبني ديوان عام المحافظة مشيرا الي انه تم الانتهاء من دهان الدورين الاول والثاني وذلك من خلال ادارة صيانه المبني التابعة للشئون الادارية وسيتم استكمال باقي الاعمال تباعا لتوفير بيئة مناسبة للعاملين لأداء اعمالهم علي اكمل وجه..

والجدير بالذكر انه سبق خلال الاعوام الماضية تنفيذ اعمال تطوير للديوان العام بالكامل لتوفير المناخ الملائم للعاملين والمترددين وقد شمل التطوير دورات المياه بالكامل والقاعه الرئيسية وحضانه ابناء العاملين والطرقات والسلالم ومساجد الديوان بالكامل وتطوير مداخل الديوان وبهو المدخل الرئيس وتغيير زجاج كافة النوافذ بالمبنى واعادة دهان المبنى بالكامل من الداخل والخارج،و انشاء مكتب رئيسى جديد للسكرتير العام المساعد وتطوير استراحات كبار الزوار تطوير معظم المكاتب والادارات بالديوان العام منها مكتب نائب المحافظ والاتصال السياسى والمستشار العسكرى والمستشار القانونى والاعلام والعلاقات العامة والمخابرات ومعاونى المحافظ والدعم الفنى والمكتب الفنى وقاعة كبار الزوار وانشاء كا فيتيريا للعاملين بالديوان العام بمشاركة مجتمعية وانشاء صالة للجيم لممارسة الانشطة والتمارين الرياضية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية لبناء الانسان المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتغير المناخ الملائم للعاملين لتقديم خدمات حكومية متميزة وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.