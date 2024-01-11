سانشو يعود إلى بوروسيا دورتموند بعد تجربة قاسية في مانشستر يونايتد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الخميس، عودة لاعبه جادون سانشو قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، على سبيل الإعارة، بعد رحيله في صيف عام 2021 مقابل 85 مليون يورو.

ولم يشارك الإنجليزي مع مانشستر يونايتد بالموسم الحالي سوى في 3 مباريات تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بسبب خلاف بينهما ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وجاء إعلان النادي الألماني عبر موقعه الرسمي، إلا أن نادي بروسيا دورتموند لم يكشف أي تفاصيل أخرى سواء كانت مادية أو إمكانية شراء اللاعب بعد نهاية الإعارة، حيث دخل صاحب ال23 عامًا في مشادة مع مدربه إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، مما جعل الهولندي يستبعد اللاعب من المشاركة في الفترة الماضية.

وسبق وأن لعب جادون سانشو في صفوف بروسيا دورتموند عام 2017 قبل أن يرحل إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2021، حيث قدرت الصفقة بنحو قيمة 85 مليون يورو، ويسعى سانشو إلى تقديم مستويات جيدة رفقة "أسود فاستيفاليا" بعد تجربته الأولى حيث شارك في 137 مباراة استطاع خلالها أن يسجل 50 هدفًا ويصنع 64 هدفًا.

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