"البترول" تتلقى ٢٣ الفا و ٨٣٩ شكوي وبلاغا في 2023

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية علي ماتوليه من اهتمام لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توزيع الوقود والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي باعتبارها عصب الحياة اليومية و هدف رئيسي من أهداف نشاط قطاع البترول والغاز، لافتة الي أن المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوي بمجلس الوزراء اثبتت نجاحها كقناة تواصل قوية مع المواطنين في كافة انحاء مصر لسرعة التعرف علي ردود افعالهم وحل مايطرأ من شكاوي بشأن مايقدمه لهم القطاع من خدمات وأنشطة بما يساعد علي تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بشكل مستمر والاستجابة لمتطلباتهم .

وأضافت الوزارة أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يتابع باستمرار موقف التعاون والتنسيق مع المنظومة الحكومية الموحدة و يوجه باستمرار وزارة البترول والثروة المعدنية فى طليعة الوزارات التى تتعاون مع المنظومة وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة للشكاوي كحق أصيل للمواطنين ومن اجل زيادة ثقة المستهلك في قطاع البترول وخدماته، موجها كذلك بالحرص المستمر علي رفع كفاءة الكوادر البشرية القائمة علي حل الشكاوي، وتوفير كوادر ذات خبرة عالية و، و تطوير آليات ادارة وسرعة الاستجابة للشكاوي .

و اشارت الوزارة الي أن عام ٢٠٢٣ اظهر تقدما واضحا في ادارة عملية حل ومعالجة الشكاوى في اطار التنسيق المشترك مع المنظومة الحكومية الموحدة وهو ماتوضحه مؤشرات البوابة الالكترونية للمنظومة التي اوضحت تلقي قطاع البترول خلال عام ٢٠٢٣ عدد ٢٣ الفا و ٨٣٩ شكوي وبلاغا تم الاستجابة لها من خلال فرق حل ومعالجة الشكاوى بوزارة البترول والثروة المعدنية و الشركات المعنية بقطاع البترول وهو ما اسفر عن حل ومعالجة ٢٣ الف و ٧٣٤ شكوي وبلاغ بنسبة انجاز تزيد عن ٩٩ % وذلك من خلال لهيئة المصرية العامة للبترول وشركات المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وجنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركات التابعة لها كشركة غاز مصر والشركة الحديثة للغاز الطبيعى مودرن جاس والشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن (تاون جاس) وشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) وشركة الغازات البترولية (بتروجاس) وشركة مصر للبترول وشركة التعاون للبترول والشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) والشركة الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) وشركة الغاز الطبيعى للسيارات (كار جاس) وغيرها ، وجار حل ومعالجة 97 شكوي ، مؤكدة الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة من خلال فرق الطوارئ والتدخل السريع بإجمالي ٥٤٧٩ بلاغا علي مدار العام .

و يقوم قطاع البترول بالتعاون مع المنظومة بالتنويه عن اي اعمال تتم بالمناطق المختلفة كإضافة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي او الصيانة حرصا علي طمآنة المواطنين .

ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو من خلال تطبيق "فى خدمتك" على الهاتف المحمول، حيث يمكن من خلاله تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى والتسجيل برقم سرى يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة، أو من خلال الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى، من خلال البريد الإلكترونى [email protected] ويمكن التواصل عبر مسح الرمز الضوئى QR فى الصور المرفقة.