انعقاد مجلس الحديث الثالث بمسجد الإمام الحسين

لاستكمال قراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار..

تواصل وزارة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسهما العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث الثالث لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)" للإمام النووي (رحمه الله)، يوم الأحد القادم، عقب صلاة العصر مباشرة، بداية من باب: القراءة بعد التعوّذ، وحتى نهاية باب: الدعاء بعد التشهد الأخير.

وسينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف

انعقاد المجلس على يد كبار العلماء الحديث

بجامعة الأزهر، وهم:-

1- أ.د/ أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء.

2- أ.د/ أحمد معبد عبدالكريم - عضو هيئة كبار العلماء.

3- أ.د/ صبحي عبدالفتاح ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

4- أ.د.م/ محمد عبدالفتاح الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

مع منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم.

انتظرونا في بث مباشر للمجلس الأحد القادم عقب صلاة العصر.

والدعوة عامة ومفتوحة للجميع