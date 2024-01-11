مديرية الصحة تدفع بقافلة مجانية إلي بلاد المال شمال قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت، اليوم الخميس، قافلة طبية مجانية بقرية بلاد المال بحرى بابوتشت، شمال قنا.

ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

و أضاف عبد الباقي، أن القافلة وقعت الكشف الطبى على عدد 705 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 212 حالة باطنة، 30 حالة جراحة، 63 حالة أمراض نساء وتوليد ، و 257 حالة طب اطفال ، و 29 حالة تنظيم الأسرة و 114 أسنان ". حيث تم صرف العلاج لهم بالمجان ، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 101 حالة و 36 حالة موجات صوتية و 4 حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 34 حالة ، وتحويل حالة تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

‬و أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 74 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار ، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا) ، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.