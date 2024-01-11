الإتربي: نساعد المصريين بالخارج في فتح الحسابات والتحويلات المالية

بالتعاون مع الهجرة

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يتعاون مع الوزارة منذ أكثر من سنة ونصف، لدعم ومساعدة المصريين بالخارج، فى فتح الحسابات والتحويلات المالية.

وأضاف الإتربي، أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية لدخول ودائع المصريين بالخارج، مؤكدا على حرص العلاقة المشتركة بين البنك والوزارة، إضافة إلى توافر كافة منتجات بنك مصر بكافة دول الخارج.

وأشار إلى أن كافة منتجات بنك مصر في الفروع بالخارج متوفرة، مضيفًا: "جاهزون للتعاون في أي مجالات لصالح المواطن المصري أو لصالح الدولة في ظل الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي".

وقد وقعت قبل قليل، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون مع بنك مصر.

إطلاق التطبيق الخاص بالمصريين بالخارج

وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن إطلاق التطبيق الخاص بالمصريين بالخارج خلال اسبوع، حيث يسهل بشكل كبير جدًا الذين يعانون من عدم وجود فروع للبنوك في الخارج حيث يمكنهم التعامل عن طريق التطبيق، مؤكدة أن أي خدمة تصب في الفائدة الرئيسية للمصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، في تصريحات لها الآن، أن اتفاقية التعاون مع بنك مصر تنقل المصريين بالخارج إلى مزيد من الآفاق والخدمات التي تساعدهم.

وأشارت وزيرة الهجرة ، الى أن البروتوكول يستهدف تقديم الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج وتوفير تيسيرات للمصريين بالخارج لاستثمار أموالهم في أوجه الاستثمار في مصر وتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج.



يذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد شهدت حفل توزيع جوائز مسابقة "ساويرس الثقافية" في دورتها التاسعة عشرة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس نجيب ساويرس مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس سميح ساويرس مؤسس وعضو مجلس أمناء المؤسسة، وذلك بقاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي.

كما شارك في الاحتفالية عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم.