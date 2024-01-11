حفل زفاف فى الحضانة.. والطلاب تحولو إلى "معازيم"

شغلت وسائل التواصل الإجتماعى

شهدت روضة أطفال بالصين حفل زفاف من نوع مختلف، بعد أن ساعدت مجموعة من الطلاب الصغار فى جعل زواج اثنين من معلميهم مميزا للغاية، ففى الفترة التى سبقت يوم الزفاف، ساعد الأطفال الزوجين السعداء فى تنظيم موكب الزفاف، واصطفوا من أجل استقبال الأطفال الصغار، بل وحملوا كرسيا مصغرا للزفاف.

وذكرت صحيفة تشاينا نيوز أن العروسين، من مقاطعة تشجيانج شرقى البلاد، يعملان فى روضة الأطفال وقررا تحويل المدرسة إلى قاعة زفاف خاصة بهما، مع قيام طلابهما بدور نشط فى هذه العملية، وفى مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، بدأ الطلاب الحفل وهم يرتدون ملابس حمراء ويشكلون صفين كجزء من موكب العريس الملقب "لى"، بحسب ما ذكر موقع scmp الصينى.

أما العروس، التى لم يتم الكشف عن هويتها، فقد حمل عدد من الشباب مجسماً لكرسى سيدان خاص بالعروس، للدلالة على أنهم "أخذوا" العروس لمرافقتها إلى زوجها المستقبلي، وحمل طفلان فى مقدمة المرافقة لافتات تشير إلى توجههما لاستقبال العروس، فيما حمل آخرون الهدايا.

وسرعان ما وصل موكب الزفاف إلى الفصل الدراسى، وتطلب الأمر بعض الإقناع من لى للحصول على إذن من الأطفال لإطلاق سراح العروس.

وفى وقت لاحق، اصطحب الموكب الزوجين إلى قاعة التجمع حيث جلس الأطفال على جانبى السجادة الحمراء التى سار عليها الزوجان.

على وسائل التواصل الاجتماعى، أسرت القصة الكثير من الناس، فقال أحدهم: "هذا ذو معنى كبير.. سيتذكر الأطفال هذا الزفاف الرائع إلى الأبد"،ووافق آخر: "وكذلك الزوجين.. يا له من رائع"، وقال آخر: "هذا العرس مليء بالحب".