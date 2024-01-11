عرض قطع أثرية فرعونية تحت عنوان "افتتاح السنة" بمتحف تل بسطا

قال إبراهيم على حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، إن المتحف نظيم معرض لعرض أربع قطع اثرية «تمثالين لأوزير، تمثالين لإيزيس» مرتبطة بالسنة الميلادية الجديدة في مصر القديمة والتقويم الزراعي، والذى ارتبط بظهور الحضارة على ضفاف النيل بالزراعة.

أوضح أن التقويم الزراعي، كان المُلهم الأول لكل أشكال التفاعل الإنسانى قبل آلاف السنين، وارتبط به من مناسبات مثل عيد رأس السنة المصرية المعروف بعيد "وبت رنبت" ومعناه "افتتاح السنة"، وهو عيد رسمي للدولة في مصر القديمة، وكان يأتي في بداية موسم الدورة الزراعية، التي تنقسم إلى ثلاثة فصول: الفيضان، والإنبات، والحصاد وذلك فى الفترة من العاشر الى نهاية الشهر الجارى.

وأضاف مدير متحف تل بسطا أنه تم اختيار قطع المعرض على هذا الاساس حيث اعتُبر الإله "أوزريس" تجسيدًا لکل قوى البعث والخصوبة والموت ونبع الحياة معًا عند القدماء المصريين، واقترن بآلهة الموت والميلاد والخصوبة بصفته نبت الحياة، وهو من أشهر الالهة التي ارتبطت بالفيضان والزراعة في مصر القديمة.

وأشار إلى الإلهه إيزيس ارتبط بفيضان النيل، حيث تحكي الأسطورة أن دموع إيزيس على زوجها أوزريس كانت تمتزج بالنيل وتسبب له الفيضان فى الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة لمشاركة كل من القسم التعليمي وقسم البحث العلمي بالمتحف بمحاضرات عن التقويم الميلادي والزراعة في مصر القديمة.