محافظ سوهاج يستعرض حصاد عام 2023 في قطاع التأمين الصحي

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن قطاع التأمين الصحي شهد خلال عام 2023 المنصرم، عدد من الانجازات التي تخدم المواطن السوهاجي، ومن أهمها الانتهاء من إنشاء مجمع العاشر من رمضان، وتطوير ورفع كفاءة عيادة جهينة الشاملة، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات في مجال الخدمات الطبية، والأجهزة الطبية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج، أنه في مجال الخدمات الطبية، فقد شهد عام 2023 افتتاح مركز السكر والغدد الصماء للكبار والأطفال بمجمع العاشر من رمضان، وتم افتتاح قسم الأشعة التداخلية بمستشفى الهلال والعمل به، كما تم افتتاح قسم جراحة الأورام بمستشفى الهلال وإدراجه بمنظومة قوائم الإنتظار، وتم إدخال خدمة الأشعة المقطعية على شرايين القلب بمستشفى الهلال، وتم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بعيادة طهطا الشاملة، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الأورام بمركز العيادات التخصصية.

وأضاف أنه تم تشغيل لجنة لمناظرة حالات تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة؛ لتكون أول لجنة بمحافظات صعيد مصر، وتم تشغيل لجنة ارتفاع ضغط الشريان الرئوي؛ لتكون أول جنة بمحافظات صعيد مصر، وتم تشغيل لجنة أمراض دم الأطفال تيسيرا عليهم من السفر للمحافظات الأخرى.

وفي مجال الأجهزة الطبية، فقد تم تركيب عدد 6 جهاز سونار وتم توزيعهم على " مستشفى الهلال، عيادة أخميم الشاملة، عيادة طهطا الشاملة، مركز العيادات التخصصة، عيادة الوفاء الشاملة، مجمع العاشر من رمضان"، كما تم توريد عدد 2 جهاز أشعة عادية وتم توزيعهم على " عيادة المنشأة الشاملة، وعيادة جهينة الشاملة "، وتم تركيب عدد 2 عيادة أسنان كاملة، وتوزيعهم على " مجمع العاشر من رمضان، ومركز العيادات التخصصية".