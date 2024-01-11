الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الجوازات والهجرة تطلب سرعة تقديم المقيمين بمصر إيصالات إثبات الإقامة

الإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

أهابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك أو شركات الصرافة
المعتمدة.

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مركز الأزهر لتعليم الفرنسية يختتم مؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»

وكذلك يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار تودع بالحساب المخصص لذلك.

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