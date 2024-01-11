وزير التنمية المحلية يتابع الخطط التنموية والخدمية بالفيوم

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2023 /2024 ، واخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض اسعار السلع الاستراتيجية، ومدي الإسراع بمعدلات احتياجات المواطن الفيومي من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.

وفي بداية اللقاء، حرص اللواء هشام آمنة على متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، خاصة في مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ورفع كفاءة منظومة النظافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية، خلال المواعيد المقررة وفقًا للضوابط والشروط المتفق عليها، مع إعطاء أولوية لإنهاء المشروعات القائمة ، والتى أوشكت على الانتهاء، خاصة التى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وتمثل أهمية قصوى فى تيسير الحركة اليومية للمواطنين.

وأكد محافظ الفيوم، على متابعته المستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ارتفاع معدلات تنفيذ كافة مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023 / 2024، على أرض الفيوم، بما يعود بالنفع على المواطنين خاصة مشروعات رصف الطرق، وإنشاء الكباري، وإنشاء الحوائط الخرسانية على الترع والمجاري المائية خاصة أعمال بحر يوسف وسط مدينة الفيوم، بالإضافة إلى شراء الاَلات والمعدات الهندسية، والمستلزمات والمهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والتطوير والتدعيم، وتحسين البيئة، والحماية المدنية والمرور والإسعاف.

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتى تم تطبيقها بنجاح فى محافظتي سوهاج وقنا وساهمت فى تحسين المؤشرات التنموية بالمحافظتين وجارى تطبيقها فى محافظات المنيا وأسيوط ، وضمن أنشطة برنامج الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية الذى ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والإتحاد الأوروبى ويستهدف توطين الممارسات الجيدة للإدارة المحلية فى باقى محافظات الصعيد (الفيوم، بنى سويف، الأقصر ، اسوان ) .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل على دعم محافظة الفيوم فى تنفيذ النماذج المطورة للأسواق المحلية، من خلال تطبيق الدليل التخطيطى للأسواق الذى انتجه البرنامج بصعيد مصر وتم اعتماده والتوجيه نحو تعميمه من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن تطبيق منهجية اجراءات التخطيط التشاركى لمشروعات الإدارة المحلية التى اثبتت نجاحها فى سوهاج وقنا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصارى على أهمية الممارسات التى ارساها برنامج تنمية الصعيد فى سوهاج وقنا وتأثيرها المباشر على تعظيم استفادة المحافظتين من الاستثمارات الكبيرة التى ضختها مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة" ، مؤكداً علي تطلعه لاستفادة محافظة الفيوم من هذه الممارسات بما يخدم ويعزز ويضمن استدامة ما تشهده المحافظة من استثمارات تنموية غير مسبوقة اهمها استثمارات تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة الفيوم والتي يتم تنفيذها فى قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق وذلك فى عدد كبير من القطاعات الخدمية، وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن إجمالى تكلفة المشروعات المبادرة في الفيوم تقدر بحوالى 18 مليار جنيه لتنفيذ 1200 مشروع فى قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والشباب والرياضة والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والرى وغيرها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة مشروعات المبادرة على أرض الواقع وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية بزيارات متعددة لمحافظات الصعيد والوجه البحرى لتفقد المشروعات وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذ لمشروعات المرحلة الاولى من المبادرة لتذليل أى تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ.

وأكد اللواء هشام آمنة حرصه خلال جولاته الميدانية بالمحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" على أرض الواقع الالتقاء بعددٍ من المواطنين والاستماع لمطالبهم وشكواهم ومدى رضاهم وسعادتهم بالمشروعات التي تنفذها حياة كريمة بنطاق محافظاتهم والتي تستهدف تغيير حياتهم وتحسين مستوى معيشتهم بشكل يليق بالجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات والتى شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، ونقاط الإطفاء والأسواق، والمواقف، ونقاط الشرطة، والأبنية التعليمية، وشبكات المحمول، مؤكداً على الإسراع بخطوات تسليم المشروعات التى تم الانتهاء من أعمالها بشكل كامل، ولا توجد أي معوقات لتشغيلها لتدخل حيز الخدمة بكامل طاقتها، وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، موضحاً أنه تم التسليم الإداري لمعظم المشروعات وجاري العمل على فرشها، بجانب الإعداد لتسليم عدد آخر من المشروعات التى بلغت نسب تنفيذها معدلات مرتفعة.

وشهد الاجتماع متابعة اللواء هشام آمنة لجهود محافظة الفيوم الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة أية أزمات أو أحداث طارئة ومتابعة استعدادات المحافظة المستمرة لفصل الشتاء من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المستهدف انشاءها ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن في جميع المحافظات.

ولفت الدكتور أحمد الأنصاري الي إنه يتابع من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة الجاهزية الكاملة للمعدات بمختلف القطاعات، ومراجعة أعدادها، ومستوى كفاءتها، والفنيين العاملين عليها، مما يجعل الفيوم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة ووضعها فى المكان الأفضل، من خلال البيانات الدقيقة، والتى يتم تحديثها بشكل أكثر دقة وفى أسرع وقت.

وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض اسعار السلع الاستراتيجية والتأكد من وصول آثارها للمواطن الفيومي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم... نوه اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها أمام المواطنين، وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام، موجها بتكثيف حملات مراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات الغذائية، والتأكد من توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين لحماية المواطن من جشع التجار خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضح محافظ الفيوم إنه يقوم بجولات تفقدية مستمرة علي المحلات التجارية ومنافذ البيع لمتابعة مدي الالتزام بالأسعار المقررة ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق ، كما يتم التركيز علي إقامة عدد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر في مختلف أنحاء المحافظة، موجها الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بشن حملات يومية مكبرة علي كافة المحلات التجارية والسوبر ماركت، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، والتعامل الفوري مع أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية فى المرور الميدانى وشن الحملات المكبرة للتصدي لأي محاولات للتعديات المخالفة فى المهد والتعامل الفورى معها، وكذا الاستفادة المثلى من الآراضي المستردة للمحافظة خلال حملات ازالة التعديات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وجهات الولاية المختلفة فيما يخص المشروعات الخدمية والقومية التي تهم المواطنين