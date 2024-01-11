"علمني حرفة" دورة تدريبية للفتيات بمركز شباب أولاد يحيى بدار السلام

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج دورة تدريبية للفتيات على المهن الحرفية تحت شعار "علمني حرفة " في تعليم الخياطة والمفروشات بمركز شباب اولاد يحيى الحاجر التابعة لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج ضمن خطة دعم انشطة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .



وتم خلال الدورة تنفيذ ورش عمل للسيدات والفتيات على أعمال الخياطة وذلك في إطار تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنشر ثقافة العمل الحر للحد من البطالة والعمل على زيادة دخل الفرد والأسرة وحضر فعاليات الدورة 25 فتاة وسيدة لرغبتهن فى تعلم مثل هذه الحرف اليدوية .



ووجه الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مثل هذه الورش على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة لما لها دور إيجابي في المساهمة في القضاء على البطالة وزيادة دخل الأسرة وبالتالي تحسين المستوى الإجتماعي والإقتصادي للمجتمع.