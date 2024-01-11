الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

محكمة العدل الدولية: دعوى جنوب أفريقيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

 انطلقت أولى جلسات محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وأن المحكمة تستمع لجنوب أفريقيا ودفاعها القانوني بشأن دعوى تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين في غزة.

txt

تفاصيل إلغاء الصحة العالمية لمهامها في غزة (شاهد)

txt

الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال غزة (شاهد)

إبادة جماعية بحق الفلسطينيين:

 نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” أولى جلسات المحكمة، وأكدت “العدل الدولية” أن جنوب أفريقيا تقول إنّ ما فعلته إسرائيل في غزة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتطلب من المحكمة إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن دعوى جنوب أفريقيا تطالب بتوفير الحصانة للمدنيين في قطاع غزة.

 

منع الإبادة الجماعية:

 أضافت محكمة العدل الدولية، أنّ اتفاقية منع الإبادة الجماعية تُلزم إسرائيل بالتوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين وتدميرهم جسديًا، كما تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن إسرائيل لا يجب أن تمنع أي مساعدات إنسانية من الوصول إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

مواد متعلقة

مصرع شخصين فى حادث تصادم بالعمرانية

السجن 5 سنوات لعامل ونجله أصابا ميكانيكي بـ«عاهة مستديمة»

عاطل ينهي حياة صديقه لخلافات مالية في مدينة نصر

كأس أمم أفريقيا.. جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس عند تاجر الجملة.. العباد بـ 59,000 جنيه

استراتيجية جديدة لتنمية صناعة النسيج
الجريدة الورقية