تفاصيل إلغاء الصحة العالمية لمهامها في غزة (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "منظمة الصحة العالمية تلغي مهامها للمرة السادسة في قطاع غزة خلال أسبوعين".

وذكر التقرير أن إلغاء منظمة الصحة العالمية مهامها الطبية في قطاع غزة للمرة السادسة خلال أسبوعين تكون المنظمة الأممية قد أصدرت شهادة وفاة رسمية لمستشفيات غزة وقطاعها الصحي، بعد أن خرج رئيس المنظمة ليؤكد على منع الاحتلال لإمدادات المنظمة من الوصول للمستشفيات واستمرار القصف الكثيف لجميع مناطق القطاع.

أعضاء منظمة الصحة العاملية بغزة

وأوضح أنه لا يجد أعضاء منظمة الصحة العاملية بغزة أملا في تجاوب الاحتلال مع طلباتهم وفقدوا الأمل في إسعاف آلاف المرضى أو إيجاد ممرات إنسانية حتى دون وقف لإطلاق النار.

منظمة الصحة العالمية

وأشار التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية تذهب إلى أبعد من ذلك في غزة إذ تؤكد تدمير الاحتلال للبنية التحتية للقطاع الصحي، وهو ما يزيد من عجزها عن القيام بدورها حاضرا ومستقبلا".