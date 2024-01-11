الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال غزة (شاهد)

أطفال غزة
أطفال غزة

 عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "آلة الحرب الإسرائيلية تنتهك براءة الأطفال في غزة".

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آلة الحرب الإسرائيلية:

 ذكر التقرير أن أبرياء لم ترحمهم آلة الحرب الإسرائيلية ولم تكن طفولتهم شافعًا لهم لدى قوات الاحتلال التي استهدفت بشكل ممنهج الأطفال قبل الكبار في غزة.

 أوضح التقرير، أن أطفالًا يسكنون الشارع حرموا معاني الحياة والأمان كافة، من خلفهم عدو لا يرحم وفوق رؤوسهم سيول من قذائف لا تفرق بين كبير أو صغير.

أطفال غزة:

 أشار التقرير إلى أن الأطفال في غزة يتعرضون لجميع أنواع الانتهاكا،ت رغم كل محاولاتهم لتحدي تلك الظروف، الموت يطاردهم من كل النواحي في مدينة تركوها وأجبروا على النزوح إلى أخرى كانت أشد قسوة وألمًا، حيث واجهوا أعداءً آخرين، الجوع والبرد والفقر.

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