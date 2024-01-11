الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال غزة (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "آلة الحرب الإسرائيلية تنتهك براءة الأطفال في غزة".

آلة الحرب الإسرائيلية:

ذكر التقرير أن أبرياء لم ترحمهم آلة الحرب الإسرائيلية ولم تكن طفولتهم شافعًا لهم لدى قوات الاحتلال التي استهدفت بشكل ممنهج الأطفال قبل الكبار في غزة.

أوضح التقرير، أن أطفالًا يسكنون الشارع حرموا معاني الحياة والأمان كافة، من خلفهم عدو لا يرحم وفوق رؤوسهم سيول من قذائف لا تفرق بين كبير أو صغير.

أطفال غزة:

أشار التقرير إلى أن الأطفال في غزة يتعرضون لجميع أنواع الانتهاكا،ت رغم كل محاولاتهم لتحدي تلك الظروف، الموت يطاردهم من كل النواحي في مدينة تركوها وأجبروا على النزوح إلى أخرى كانت أشد قسوة وألمًا، حيث واجهوا أعداءً آخرين، الجوع والبرد والفقر.